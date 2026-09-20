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Smíchal kopřivy s popelem a papriky narostly do velikosti, jakou jsme na zahradě ještě neviděli. Směs stojí pár korun a zabere den

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Ať už jste zkušení profíci nebo začínající zahradníci, pěstování zeleniny dokáže být někdy pěkný oříšek. Aby byla vaše úroda paprik co největší, dodržujte tato zásadní pravidla.
Bez hořčíku, dusíku a draslíku bude úroda paprik minimální

Bez hořčíku, dusíku a draslíku bude úroda paprik minimální

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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