Smíchal kopřivy s popelem a papriky narostly do velikosti, jakou jsme na zahradě ještě neviděli. Směs stojí pár korun a zabere den

Papriky patří bezesporu mezi nejoblíbenější a nejzdravější druh zeleniny, který si na své zahradě můžete vypěstovat. Stejně jako u jiných plodin je však potřeba dbát na správnou péči
a zajistit rostlinám ty nejlepší životní podmínky. Jedině tak budou silné, zdravé a odolné vůči nemocem, houbovým chorobám, plísním, škůdcům i dalším stresovým faktorům. Na co si dát při pěstování pozor
Velmi důležitou roli hraje dostatek slunečního světla, tepla a vody. Půda v záhonu by měla být velmi úrodná a dobře propustná,
aby nedocházelo k uhnívání kořenů nebo vzniku plísní. Vhodnou strukturou navíc zajistíte výměnu vzduchu u kořenů, které budou díky tomu mnohem lépe prospívat. Neméně důležité je i používání vhodných hnojiv, které podpoří procesy vývoje, růstu a tvorby plodů. Jak papriku zalévat
Správným zaléváním ovlivníte nejen vitalitu rostlin, ale také výslednou velikost a chuť zralých plodů. Ideální je provádět zálivku dvakrát během sedmi dnů.
K tomuto účelu však vždy sáhněte po odstáté nebo dešťové vodě. Studená voda by mohla rostlinám způsobit šok a zpomalit tak jejich vývoj. Odstátou nebo dešťovou vodu používejte rovněž k přípravě hnojiv, protože je mnohem lepší než voda z vodovodního řádu. Čím hnojit papriky
Přestože je v dnešní době v obchodech k dostání velké množství hnojiv, často bývají plné nebezpečných chemikálií.
Toxické látky se pak objevují i ve sklizených plodech. Mnohem jednodušší a šetrnější je přitom použití přírodních alternativ, které jsou bezpečnější jak k životnímu prostředí, tak i vašemu vlastnímu zdraví. Skvělou hnojící směs si doma snadno připravíte z kopřiv a popela. Zdroj fotografie: Freepik Správným hnojením ovlivníte nejen vitalitu rostlin, ale také výslednou velikost a chuť zralých plodů Jak vyrobit přírodní hnojivo
V pohodlí domova a jen za pár korun si vyrobíte velmi výživné a účinné hnojivo, po kterém papriky porostou jako divé.
Postačí vám jen trocha plevele a popela, čímž šikovně využijete i zbytky ze své domácnosti. Stačí jednoduše smíchat 3 – 4 kg kopřiv s 10 litry vody a přidat 200 g popela. Nálev důkladně zamíchejte a nechte jeden den odstát.
Další den směs opět promíchejte a přeceďte. Jakmile máte hotovo, lze jej použít k zalévání kořenů. Každá rostlina bude potřebovat přibližně 1 – 1,5 litru vody.
První výsledky této výživy budou patrné již po jednom týdnu. Listy budou plnější a zelenější a keře budou plné velkých a šťavnatých paprik. Díky pravidelnému hnojení si vychutnáte opravdu bohatou úrodu.
VIDEO Jak na pěstování paprik ze semen
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři