Praha chystá druhý ročník festivalu Poznej Vltavu, který nabídne desítky zážitků

„Vltava není jen řekou, která protéká Prahou. Po staletí ovlivňuje její podobu, život i atmosféru a patří k tomu, co dělá Prahu Prahou. Často ji ale v každodenním spěchu vnímáme jen jako kulisu, kterou míjíme cestou přes most. Festival Poznej Vltavu nabízí příležitost zastavit se a podívat se na ni jinak. Z hladiny, z jejích břehů, prostřednictvím historie, umění, techniky i přírody. Jsem rád, že Praha dokáže svou řeku nejen chránit a rozvíjet její okolí, ale také ji tímto způsobem otevírat lidem. Vltava totiž není hranicí mezi dvěma částmi města. Je místem, které Prahu spojuje,“ připomíná primátor Bohuslav Svoboda význam řeky pro Prahu.
Součástí programu bude komentovaná návštěva Dvoreckého mostu s Krištofem Kinterou, tanec a vizuální umění v Troji, projížďky na kole podél řeky i možnost stát se kapitánem člunu.
Festival nabídne také rodinné aktivity, například plavbu Expresu Trojskou kotlinou, program na Lodi Tajemství, Spejbla a Hurvínka ve Staré čistírně či technické ukázky na Náplavce. Návštěvníci si prohlédnou moderní čistící vozy, limnigrafickou stanici nebo nové servisní plavidlo RVC Praha s hybridním pohonem.
Technická část programu umožní nahlédnout pod hladinu díky workshopu výroby hydrofonu nebo poznat vztah řeky a městské infrastruktury v libeňské betonárně. Na Vltavu se vrátí i tradiční vodácká akce Napříč Prahou – přes tři jezy.
Podle náměstkyně Jany Komrskové festival pomáhá posilovat vztah Pražanů k místu, které město po staletí formuje: „Vltava je pro Prahu nenahraditelným přírodním bohatstvím a důležitou součástí městské krajiny. Ovlivňuje klima města, vytváří prostor pro rekreaci a zároveň je domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů. V době klimatických změn si stále více uvědomujeme význam vody ve městě, kvalitních veřejných prostranství i ochrany říčních ekosystémů. Festival Poznej Vltavu pomáhá lidem objevovat řeku v jejích mnoha podobách a posiluje vztah obyvatel k místu, které Prahu po staletí formuje.“
Většina programu bude zdarma, u vybraných akcí je nutná registrace na GoOut. Kompletní program je dostupný na webu poznejvltavu.cz.