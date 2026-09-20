Lehečka skolil dvě americké hvězdy a odmítl nálepku hrdiny. Berdych pak poslal rýpanec šéfovi světového tenisu

V pátek večer porazil světovou čtyřku Bena Sheltona 6:4, 6:4. V sobotu odpoledne přidal výhru nad třináctkou žebříčku Learnerem Tienem 6:3, 7:5. Jiří Lehečka odehrál v O2 areně dva zápasy, které svou úrovní přesahují cokoliv, co letos na okruhu ATP předvedl. Po US Open, kde skončil ve třetím kole, přijel do Prahy a během 48 hodin sundal dva hráče z americké elity. Česko díky tomu v kvalifikaci porazilo USA 3:2 a v listopadu zamíří na Final 8 do Boloně. Jenže sportovní příběh víkendu měl i druhou rovinu. Kapitán Tomáš Berdych využil plnou halu a přítomnost prezidenta World Tennis Davida Haggertyho k tomu, aby nahlas zopakoval, co říká už roky: finálový turnaj Davis Cupu podle něj nemá s tradicí soutěže nic společného.
Lehečkův víkend na hraně dominance
Páteční duel se Sheltonem byl klíčový psychologicky. Lehečka s ním měl nepříznivou vzájemnou bilanci, Shelton navíc před zápasem sebevědomě mluvil o svých šancích. Český hráč ale kontroloval výměny od prvního gemu, servis držel bez zaváhání a Američanovi nedovolil jedinou brejkovou šanci. Výhra 6:4, 6:4 srovnala stav kvalifikace na 1:1.
Sobotní rozhodující singl proti Tienovi vypadal ještě jednoznačněji; první set 6:3 byl téměř bezchybný. Ve druhém Tien přitvrdil, ale Lehečka v koncovce za stavu 5:5 proměnil brejk a zápas ukončil 7:5. Po obou výhrách mluvil o týmu, lavičce, společné kabině. Sólovou roli odmítal, výkon rámoval jako produkt domácího prostředí a kolektivní přípravy.
Třináct tisíc lidí jako argument
O2 arena v obou dnech hlásila přes 13 000 diváků. Atmosféra byla hlasitá, jednostranná a pro americký tým zjevně nepříjemná. Pro Berdycha přesně tohle představovalo živý důkaz jeho teze.
Kontrast s loňskem byl markantní. V Delray Beach na Floridě hrálo Česko v komorním areálu, organizační zázemí bylo skromné a Berdych tehdy veřejně kritizoval přístup pořadatelů, včetně situace kolem losu a absence Taylora Fritze. Letos v Praze dostal pravý opak: velkou halu, domácí publikum a energii, která podle něj definuje Davis Cup.
„Final Eight za mě s Davis Cupem nemá absolutně nic společného, jenom název a to, že pak vítězný tým dostane pohár, o který jsme hráli i my,“ řekl Berdych v rozhovoru pro Seznam Zprávy ještě před pátečním úvodním singlem. Pražský víkend pak jeho slova podtrhl lépe než jakýkoliv další komentář.
Haggerty v hledišti, Praha v budoucím tendru
Prezident World Tennis David Haggerty seděl v O2 areně a atmosféru viděl na vlastní oči. V rozhovoru pro Seznam Zprávy hájil současný kompromisní model (kvalifikační kola doma a venku, finálový turnaj na jednom centrálním místě) jako cestu k širšímu globálnímu dosahu soutěže. Připomněl, že Davis Cupu se účastní 105 zemí.
Zároveň ale připustil, že Praha by mohla být kandidátem na pořádání budoucího Final 8. Příští rok se má vypisovat nový tendr na tříleté období. Vzniká tak paradoxní situace: český tábor formát kritizuje, ale zároveň by ho mohl hostit. Podle nás to není rozpor, spíš pragmatismus. Pokud finálový turnaj existuje, lepší ho mít doma než v cizině.
Berdych v kritice rozhodně není osamocen. Jan Kodeš, František Pála i Vladimír Zedník se v anketě Tenisového světa shodli, že starý vyřazovací systém doma a venku přes tři dny byl spravedlivější. Generace se mění, názor zůstává.
Čtyřhra jako vedlejší příběh, Boloňa jako cíl
Sobotní čtyřhru Česko prohrálo; Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nestačili na americký pár. Berdych ale jejich výkon označil za jeden z nejlepších deblů v tomto formátu a zdůraznil, že porážka nebyla důsledkem špatné hry. Pro nominaci do Boloně mají silný argument, i když definitivní jistotu jim nikdo nedá. Složení týmu se bude odvíjet od zdraví a formy celého kádru.
Final 8 se hraje v Boloni 24.–29. listopadu 2026. Česko tam narazí na jednoho ze sedmi dalších postupujících plus domácí Itálii. Konkrétní soupeři zatím nejsou přiřazeni. Vysílání pro český trh zajišťuje podle oficiálního seznamu Davis Cupu Česká televize, přesný rozpis zápasů bude upřesněn.
Pražský víkend splnil obojí: dal české reprezentaci postup přes tenisovou velmoc a dal jejímu kapitánovi důkaz, který žádná tisková konference nevyrobí. Třináct tisíc lidí v O2 areně řvalo za svůj tým. Přesně to je podle Berdycha Davis Cup. A přesně to v Boloni nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář