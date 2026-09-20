Jak se z Contender Series stala továrna na levnější talenty UFC

Pět zápasů během jednoho večera, žádný dlouhý turnaj a na konci rozhodnutí, kdo dostane nabídku od UFC. Původní koncept Contender Series byl postavený jednoduše: přivést perspektivní bojovníky před Danu Whitea a matchmakery a nechat je během jediného zápasu ukázat, zda stojí za místo v organizaci.
Nábor ve velkém
V první sezoně v roce 2017 získalo smlouvu přímo po svém vystoupení 16 bojovníků. UFC později podepsala i několik dalších účastníků, kteří nabídku během samotného pořadu nedostali. Contender Series tak od začátku nebyla jen televizní show. Fungovala jako otevřený konkurz na novou krev do soupisky.
Rozsah se postupně výrazně zvětšil. Jen v šesté sezoně rozdal Dana White během deseti týdnů 44 smluv. Před startem desáté sezony pak UFC oficiálně uváděla, že z prvních devíti sezon a brazilské verze pořadu vzešlo přes 300 kontraktů. Mezi absolventy zařadila také čtyři pozdější šampiony UFC – Seana O’Malleyho, Jamahala Hilla, Jacka Dellu Maddalenu a Carlose Ulberga.
Z původně zajímavé cesty do UFC se tím stal jeden z hlavních náborových systémů organizace. UFC nemusí čekat, až si bojovník vybuduje velké jméno u konkurence. Kandidáty si může přivést do vlastního prostředí, postavit je proti sobě a rozhodnout, koho chce dál.
Pro organizaci je výhodná také šířka výběru. Každou sezonou projdou desítky bojovníků z různých regionálních scén. UFC tak může průběžně doplňovat jednotlivé váhové kategorie a současně sledovat, jak se nováček vyrovná s tlakem, který se regionálnímu zápasu často nepodobá.
Smlouva za jeden večer
Ekonomickou stránku systému ukazuje například veřejně dostupná smluvní dokumentace Taily Santos. Dokument počítal po úspěchu v Contender Series s úvodní smlouvou na čtyři zápasy a období 20 měsíců. Odměna začínala na 10 tisících dolarů (přibližně 212 tisíc korun) za nástup a dalších 10 tisících dolarů (přibližně 212 tisíc korun) za vítězství.
Jde o konkrétní historickou smlouvu jedné bojovnice, nikoli důkaz, že každý dnešní absolvent dostává stejné podmínky. Dobře však ukazuje obchodní výhodu systému. UFC může získat perspektivního bojovníka ještě předtím, než se z něj stane drahé jméno s výrazně lepší vyjednávací pozicí.
Pro samotné bojovníky má Contender Series opačnou logiku. Nabízí mimořádně rychlou cestu do největší MMA organizace světa, jenže většina uchazečů má na přesvědčení vedení jediný zápas. Ani vítězství automaticky nemusí stačit. UFC od začátku prezentovala pořad jako příležitost nejen vyhrát, ale především zaujmout. Taila Santos například smlouvu získala po vítězství na body, takže rozhodující není pouze knokaut nebo submise.
Takové prostředí vytváří zvláštní tlak. Bojovník ví, že opatrná výhra může znamenat promarněnou šanci, zatímco výrazný výkon mu může během několika minut změnit kariéru. O tom, kdo smlouvu dostane, přitom nerozhoduje tabulka ani pevně stanovené bodování. Konečný výběr zůstává na vedení UFC.
Contender Series proto funguje současně jako skauting, televizní produkt i ekonomicky výhodný nábor. Bojovník dostává rychlou cestu do UFC, organizace naopak široký výběr talentů ještě předtím, než jejich cena výrazně vzroste. Přes 300 udělených smluv ukazuje, že z experimentu z roku 2017 se stal pevný článek fungování UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek