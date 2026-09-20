De Zerbi přišel Tottenham naučit svůj fotbal. Po pěti kolech už po hráčích chce něco základnějšího: aby se dokázali řídit sami

Roberto De Zerbi přišel do Tottenhamu s velmi konkrétní pověstí. Jeho týmy mají rozehrávat od brankáře, lákat soupeře do presinku, vytvářet volný prostor tam, kde ho ostatní nevidí, a řešit tlak prostřednictvím přesně daných principů. Po pěti ligových kolech ale trenér Spurs řeší něco mnohem méně sofistikovaného: kdo v kabině vůbec převezme odpovědnost.
Tottenham v sobotu prohrál doma s Aston Villou 2:3. Hosté vedli už 3:0, Spurs sice dvěma pozdními góly konečně ukončili ligové čekání na branku, na výsledek už ale nedosáhli. Po pěti kolech mají jen dva body a stále čekají na první vítězství. Reuters jejich vstup označuje za nejhorší ligový start klubu od roku 2008. (reuters.com)
De Zerbiho reakce byla ještě zajímavější než tabulka. Po zápase do kabiny nešel, protože tentokrát chtěl, aby mluvili sami hráči.
Trenér může nakreslit systém. Nemůže odehrát souboj
De Zerbi kritizoval především způsob, jakým Tottenham některé góly inkasoval. Mluvil o nedostatku disciplíny, bojovnosti a schopnosti správně reagovat v klíčových okamžicích. Při jednom z inkasovaných gólů navíc Spurs hráli dočasně v deseti a situaci nezvládli vůbec. (reuters.com)
Pro nový projekt je to dost nepříjemná změna jazyka. Trenér spojovaný s komplexními pozičními principy po pěti kolech neřeší jen vzdálenosti při rozehrávce nebo načasování presinku, ale také souboje, vůli a odpovědnost. To nejsou věci, které klub vyřeší dalším technickým záložníkem.
Právě proto tolik bije do očí letní investice. Tottenham během přestupového období výrazně přestavěl mužstvo a podle britských médií vložil do kádru přibližně 300 milionů liber. Po porážce s Villou se nad tím pozastavil i Steven Gerrard: pokud klub utratí takovou částku, je legitimní ptát se, co přesně za ni na hřišti získal. (reuters.com)
Samotné utrácení samozřejmě nic negarantuje. Noví hráči potřebují čas, De Zerbi zavádí velmi náročný způsob hry a po pěti kolech nelze rozumně vyhlásit celý projekt za neúspěšný. Výše investice ale mění očekávání. Pokud klub vloží stovky milionů do přestavby, nemůže první vysvětlení znít, že mužstvu chybí základní ochota správně reagovat na nepříjemný vývoj.
De Zerbiho absence v kabině byla spíš test než rezignace
Jeho rozhodnutí má zajímavou logiku. Kdyby po další porážce přišel do šatny a deset minut hráčům vysvětloval, co všechno udělali špatně, znovu by převzal veškerou odpovědnost za reakci sám.
Tentokrát ji nechal na nich.
Pokud má Tottenham skutečné lídry, právě po podobném utkání by měli být slyšet. Pokud je nemá, De Zerbi to potřebuje zjistit co nejdřív. Z tohoto pohledu nebyl jeho odchod od kabiny rezignací, ale zkouškou, zda mužstvo dokáže fungovat i bez toho, aby trenér každou emoci okamžitě řídil.
Ještě znepokojivější je širší domácí bilance. Tottenham vyhrál jen pět z posledních 36 ligových zápasů na vlastním stadionu. To už přesahuje jednoho trenéra i jednu přestupovou strategii.
Tottenham Hotspur Stadium má být jedna z největších domácích výhod v anglickém fotbale. Moderní stadion, více než šedesát tisíc lidí, obrovské příjmy a prostředí, které by mělo soupeře tlačit. Sportovně se ale příliš často děje opak. Hosté přijíždějí s vědomím, že pokud zápas přežijí dost dlouho, Tottenham jim pravděpodobně něco nabídne.
De Zerbi potřebuje změnit stabilitu dřív než krásu rozehrávky
Jeho fotbal vyžaduje odvahu. Hráči musí pod tlakem chtít míč, přijímat riziko a věřit, že přesně provedený princip otevře prostor za soupeřem. Taková hra ale funguje jen v mužstvu, které je mentálně stabilní.
Pokud tým při první komplikaci ztratí strukturu, přestane vyhrávat souboje nebo začne jednat individuálně, De Zerbiho systém místo výhody vyrobí chaos. Právě proto může být sobotní tisková konference důležitější než samotný výsledek 2:3.
Trenér už neříká jen: naučte se můj fotbal. Říká: ukažte mi, že vůbec umíte nést odpovědnost za tým.
Po pěti kolech samozřejmě nejde o jeho práci. Dělat z De Zerbiho kandidáta na vyhazov by bylo směšně předčasné. Tottenham potřebuje čas, stejně jako noví hráči a herní principy. Trpělivost ale není totéž co tolerance ke všemu.
Dva body po pěti kolech a žádné vítězství znamenají, že další týdny už nebudou jen laboratorním testem nového systému. Tottenham potřebuje výsledky. A De Zerbi právě hráčům naznačil, že tentokrát nechce všechny odpovědi hledat sám.
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Zdroje: Reuters – Villa expose familiar flaws as Tottenham slump continues [1], Reuters – Arsenal crash to defeat at Brighton, Tottenham gloom deepens [2].