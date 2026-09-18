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Změna v omezení na průtahu Libercem. Oběma směry se pojede jen jedním pruhem

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Na opravovaném úseku na průtahu městem silnice 35 v Liberci dojde od pátku ke změně. Uzavře se směr od Prahy na Děčín a jezdit se tak bude po druhé polovině silnice ve směru na Prahu, a to v systému 1+1. Dá se tedy předpokládat, že dopravní situace v místě se opět zhorší.
Změna v omezení na průtahu Libercem. Oběma směry se pojede jen jedním pruhem

Změna v omezení na průtahu Libercem. Oběma směry se pojede jen jedním pruhem

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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