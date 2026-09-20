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Kajínek nastoupí do zápasu proti muži, který ho usvědčil z vraždy. „On na mě ukázal, aby sám nešel sedět na patnáct let," tvrdí

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Jiří Kajínek a Vojtěch Pokoš podepsali smlouvu na vzájemný zápas pod hlavičkou organizace G MMA. Oba muže spojuje odlišným způsobem střelba z roku 1993, při níž zemřeli dva lidé.
Kajínek nastoupí do zápasu proti muži, který ho usvědčil z vraždy. „On na mě ukázal, aby sám nešel sedět na patnáct let," tvrdí

Kajínek nastoupí do zápasu proti muži, který ho usvědčil z vraždy. „On na mě ukázal, aby sám nešel sedět na patnáct let," tvrdí

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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