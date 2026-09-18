Jablonec nad Nisou si letos připomíná 160 let od povýšení na město. Oslavy se uskuteční dnes, v pátek 18. a zítra, v sobotu 19. září v centru města. Program nabídne hudbu napříč žánry, představení nového cirkusu, řemeslné trhy i aktivity pro rodiny.
Jablonec si připomíná 160 let povýšení na město, slavit bude dnes a zítra
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...