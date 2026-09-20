Odstavený slávista Vorlický úřadoval v dresu Slovácka. Začíná druhou kariéru

Pátek 19. září 2026, stadion v Uherském Hradišti. Vorlický stojí na trávníku od výkopu, ne jako žolík na posledních patnáct minut, ale jako tvůrce hry od začátku. Po 73 minutách odchází se křečemi, s cenou pro nejlepšího hráče utkání a s pocitem, který sám po zápase popsal jednoduše: pokud zdravotně vydrží, jeho kariéra teprve začíná. Zní to jako fráze. U hráče se čtyřmi operacemi kolene je to spíš diagnóza.
Čtyři operace a pět měsíců ticha
Vorlického příběh se nečte jako klasická cesta talentovaného fotbalisty. Od patnácti let v Atalantě, tři starty v Serii A, přestup do Slavie jako jeden z nejsledovanějších příchodů sezony. Jenže koleno. Pak další koleno. Celkem čtyři operace, měsíce rehabilitací a postupné mizení z radarů. Ve Slavii ho v lednu 2026 poslali na hostování do brněnské Zbrojovky s vysvětlením, že „byl strašně dlouho mimo“ a potřebuje hlavně hrát. Vorlický sám přiznal, že ho zaskočilo nezařazení na soupisku Ligy mistrů, signál, že v hierarchii kádru klesl na okraj.
V Brně odehrál několik zápasů ve druhé lize, ale v březnu přišlo další zranění v přípravném utkání během reprezentační pauzy. Následovalo pět měsíců bez jediného soutěžního startu. Pět měsíců, během kterých se z perspektivního slávistického projektu stal hráč bez klubové budoucnosti.
Přestup, ne hostování
Důležitý detail, který snadno zapadne: Vorlický už není hráčem Slavie. SK Slavia Praha oznámila 14. července 2026 jeho definitivní přestup do Slovácka. O dva dny později 1. FC Slovácko potvrdilo tříletou smlouvu. Žádné hostování s opcí, žádná zadní vrátka do Edenu. Čistý řez.
Vorlický při podpisu mluvil o silném zájmu klubu, důvěře trenéra Jana Jelínka a sportovního ředitele Michala Kadlece. Prostředí, kde ho neberou jako rizikový experiment, ale jako hráče, kterému chtějí dát prostor. Rozdíl oproti Slavii je zřejmý: tam bojoval o místo v kádru plném reprezentantů, tady má být tím, kdo zvedne ofenzivní kvalitu celého týmu.
Řízený návrat po gramech
Jelínek s Vorlickým nespěchal. V létě trénoval individuálně, klub opakovaně zdůrazňoval trpělivost. Ligový debut za Slovácko přišel 15. srpna proti Olomouci, vstup kolem 75. minuty, předem naplánovaných zhruba patnáct minut. I za tu čtvrthodinu bylo vidět, že Vorlický mění dynamiku hry. Následovaly krátké vstupy z lavičky:
- 17 minut proti Olomouci
- 28 minut v Boleslavi
- 33 minut v Plzni
- 30 minut s Pardubicemi
- 17 minut na Bohemians
Postupné navyšování, den po dni, jak sám Jelínek popisoval přístup k jeho zatěžování. Proti Baníku přišel zlom, první start v základní sestavě a 73 minut na hřišti. Vorlický se podílel na obou gólech Slovácka v remíze 2:2. Z žolíka se stal tvůrce.
Co to znamená pro Slovácko
Slovácko po devíti kolech stále čeká na první výhru sezony. Bilance 1-3-5, šest bodů, skóre 5:11 a patnácté místo v tabulce Chance Ligy před posledním Zlínem. Ohrožení sestupem je reálné. A právě v tomhle kontextu je Vorlického dostupnost klíčová.
Jelínek buduje tým s ambicí odvážnějšího, kombinačního fotbalu, styl bližší Romanu Skuhravému než tradičním slováckovským modelům. K tomu potřebuje hráče, kteří umí pracovat s míčem v poslední třetině hřiště. Vorlický je přesně ten typ. Když je zdravý, mění kvalitu ofenzivy víc než zbytek kádru dohromady. Jeden hráč záchranu neudělá, ale Vorlický může být faktorem, který rozhodne o tom, jestli Slovácko dokáže proměnit šance, které si vytváří, v body.
Hlavní otázka není talent
U Vorlického nikdy nebyl problém v tom, co umí s míčem. Tři starty v Serii A před dvacítkou, zájem Slavie, okamžitý dopad v každém zápase, kde dostal prostor. Problém byl vždycky v tom, jestli bude k dispozici. Čtyři operace kolene, roky přerušovaného vývoje, opakované návraty a opakované výpadky.
Reprezentační pauza po zápase s Baníkem je pro něj paradoxně spíš příležitost než hrozba. Tělo dostane čas na regeneraci, kondiční tým může pokračovat v kontrolovaném navyšování zátěže. Pokud po pauze nastoupí znovu v základu a odehraje dalších sedmdesát minut, přestane být příběhem o talentu a zraněních. Stane se prostě ligovým fotbalistou.
Ve 24 letech, po čtyřech operacích kolene a letech na okraji, stál Vorlický v pátek na trávníku v Uherském Hradišti jako nejlepší hráč zápasu. Ne jako vzpomínka na to, co mohlo být. Jako důkaz toho, co ještě může přijít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl