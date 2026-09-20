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Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž

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Dennívýzva
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Muž z Jablonce nad Nisou opakovaně terorizoval své sousedy i obyvatele okolních domů. Z okna bytu totiž házel petardy směrem na chodník a podle místních obyvatel je odpaloval také na chodbě domu. Jedna z žen se strážníkům svěřila i s tím, že jí dotyčný vyhrožoval nožem v ruce.
Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž

Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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