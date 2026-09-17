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Ochutnejte to nejlepší z kraje: Den regionálních potravin v pátek na náplavce

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Poctivé sýry, klobásy, řemeslné pivo i čerstvé pečivo na jednom místě. Už zítra, v pátek 18. září se na liberecké krajské náplavce představí 40 místních výrobců. Přijďte ochutnat vítězné potraviny soutěže Regionální potravina Libereckého kraje 2026 a užít si doprovodný program.
Ochutnejte to nejlepší z kraje: Den regionálních potravin v pátek na náplavce

Ochutnejte to nejlepší z kraje: Den regionálních potravin v pátek na náplavce

Zdroj: Regionální potravina Libereckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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