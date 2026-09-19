Slovan Liberec se nedokázal prosadit a s Artisem Brno remizoval 0:0

Liberec začal sebevědomě a kombinační hrou dostal domácí pod tlak. V 10. minutě za to byl odměněn, když po centru od Dulaye prostřelil brankáře Kašíka Mašek. Autor přihrávky však stál o 16 centimetrů v ofsajdu a sudí Trska po zásahu videoasistenta gól odvolal.
Artis se zpočátku dostával před Koubka jen sporadicky po náznacích rychlých protiútoků, zformovanou obranu Severočechů ale vážněji neohrozil. Liberec nadále potvrzoval svoji dominanci, byl důraznější a jeho záloha přehrávala středovou řadu Brňanů.
Velké šance na otevření skóre však Slovan z převahy nevytěžil, Fayeho ojedinělá střela ve 36. minutě se neujala. Artis si až do přestávky důsledně hájil prostor před vlastní šestnáctkou a prvních 45 minut skončilo bez jediné přímé střely na branku na obou stranách.
Krátce po změně stran prověřil střídající Adediran hostujícího gólmana Koubka úvodním pokusem mezi tyče, více se však nadále hrálo na polovině Brňanů. Slovan ovšem znovu marně hledal recept, jak proniknout do blízkosti brankáře Kašíka.
Po hodině hry se Artis začal stále více osmělovat směrem do ofenzivy a obraz hry se vyrovnal. Velkých šancí však necelé dvě tisícovky diváků dál příliš mnoho neviděly. V 64. minutě zahrozil domácí Alégué, Koubek si však s jeho tvrdou střelou poradil.
Oba týmy se v závěrečných minutách snažily strhnout výhru na svoji stranu. Aktivnější byli překvapivě domácí, k druhému vítězství v ligové sezoně se však nepropracovali. První vzájemný duel v nejvyšší soutěži tak branku nepřinesl. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.
Hlasy trenérů: Roman Nádvorník (Artis): "Věděli jsme, že nás čeká obrovsky těžký soupeř, který vévodí tabulce soubojovosti. Proto jsme udělali několik změn v sestavě, šli jsme do nižšího bloku. Zachytávali jsme balony za obranu, první poločas jsme odehráli s nulou, tentokráte hrál VAR (videorozhodčí) s námi. Chtěli jsme být ale trochu víc nebezpeční dopředu, což se nám podařilo po přestávce. Kdybychom měli trochu štěstíčka, mohli jsme i vyhrát. Remíza je ale podle mě zasloužená. Je to pro nás impuls do další práce, proto jsem se po posledním hvizdu tak radoval."
Branislav Fodrek (Liberec): "Chtěli jsme tady zvítězit a šli jsme za třemi body od prvních minut. Něco tomu ale chybělo. Čekali jsme, že soupeř bude dobře bránit a spoléhat na brejky, což se potvrdilo. V úvodu nám gól vzalo pár centimetrů v ofsajdové pozici, potom nám v útočné vlně chyběl větší klid a přesnost. Některé možnosti jsme mohli lépe využít, v koncovce jsem postrádal více kvality. Mrzí mě některé akce ve druhém poločase, když nedáme gól, nemůžeme vyhrát."
Artis Brno - Slovan Liberec 0:0
Sestavy:
Artis: Kašík - Glossoa (79. Sanyang), Plechatý, Pojezný, Fully - Boháč, Jeřábek (69. Komljenovic) - Alégué (90.+1 Harazim), Labík, Papalelé (69. Preisler) - Ndiaye (46. Adediran). Trenér: Nádvorník.
Liberec: Koubek - Juliš (46. Koželuh), Hůlka, Drakpe (26. Mikula), Kayondo - Stránský, Faye - Dulay, Kušej (86. Marsetič), Lexa (71. Baboula) - Mašek (71. Mikulenka). Trenér: Fodrek.