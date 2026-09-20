Pokálená závodnice ze závodu Hyrox prolomila mlčení. Vzdala se vítězství a omluvila se čínskému lidu

Co přesně závodnice řekla
V sobotu 12. září 2026 nastoupila Joanna Wietrzyk na start ženského Pro závodu HYROX Beijing v pekingském National Speed Skating Oval. Na trať vyrazila, jak sama později napsala, „zcela fit a zdravá“. Během závodu ale přišel zdravotní problém, který se rychle proměnil v hygienický incident viditelný pro diváky, soupeřky i kamery. Záběry se rozšířily po čínských sociálních sítích a z lokální trapnosti se stal globální virál.
Pět dní závodnice veřejně mlčela. Až ve čtvrtek 17. září publikovala na Instagramu prohlášení, v němž se obrátila ke čtyřem skupinám: „lidem v Číně, soupeřkám, divákům a organizátorům HYROX.“ Napsala, že zpětně lituje, že z trati neodešla, přebírá odpovědnost za rozhodnutí pokračovat a po zvážení se rozhodla ze závodu zpětně odstoupit a vzdát se bodů. „V životě je víc než závodění,“ dodala s tím, že si bere čas na zotavení, reflexi a rodinu.
Formulace „rozhodla jsem se“ naznačuje dobrovolný krok. Zároveň je těžké ignorovat kontext: prohlášení přišlo až poté, co HYROX veřejně přiznal vlastní chybu a co se na sociálních sítích odehrála vlna kritiky. Přesnou míru vnějšího tlaku na její rozhodnutí zdroje nedokládají.
Pořadatel, který nezasáhl
Samotný zdravotní incident závodnice, jakkoli nepříjemný, nebyl tím, co kauzu vyostřilo nejvíc. Klíčový problém ležel jinde: proč nikdo z organizačního týmu nezastavil závod nebo nestáhl závodnici z trati v okamžiku, kdy bylo zřejmé, co se děje?
Spoluzakladatel HYROX Moritz Fürste to ve vyjádření pro BOXROX řekl napřímo: „HYROX udělal chybu, když během závodu okamžitě nezareagoval.“ Oficiální stanovisko organizace popsalo příčinu jako „rozmazané“ protokoly mezi elitní soutěží a masovou účastí, kdy si nikdo na místě nebyl jistý, jak je vyložit a použít.
HYROX není silniční maraton. Je to halový formát, kde závodníci sdílejí stanice: sáně, veslovací trenažéry, farmářské přenášení. Po elitním závodě na stejnou trať a stejné vybavení nastoupily další heaty běžných účastníků. Podle South China Morning Post mohlo být kontaminací zasaženo přes tisíc následných závodníků. HYROX China jim nakonec nabídl plné vrácení startovného.
Pravidla se změnila rychleji, než utichla debata
Ještě před omluvou Wietrzyk, tedy do dvou dnů od závodu, HYROX upravil svůj oficiální rulebook. Do sekce o diskvalifikacích přibyla nová formulace: pokud krev, zvratky, moč nebo stolice závodníka představují zdravotní nebo kontaminační riziko pro něj či ostatní, může ředitel závodu závodníka stáhnout ze zdravotních důvodů. Výsledek se pak vede jako DNF.
Před incidentem pravidla HYROX výslovně postihovala plivání, čištění nosu na trati a odhazování odpadků. Pravomoc stáhnout závodníka kvůli tělním tekutinám? Ta v rulebooku chyběla. U halového formátu se sdíleným vybavením to zpětně působí jako zjevná mezera.
Rychlost změny je pozoruhodná. Pravidlo bylo doplněno dřív, než závodnice vůbec promluvila, a dřív, než veřejná debata byť jen začala ztrácet na intenzitě. Podle nás to ukazuje, že organizace si byla vědoma závažnosti selhání a potřebovala ukázat systémovou odpověď, ne jen omluvu.
Co to znamená pro Wietrzyk
K 20. září 2026 nebyl vůči závodnici oznámen žádný zákaz startu ani disciplinární trest. Její veřejný profil na TrainRox ukazuje 552 bodů složených z pěti jiných špičkových výsledků: světový šampionát a čtyři majory. Pekingský závod mezi nimi nefiguruje. Kvalifikační systém HYROX počítá pět nejlepších výsledků za posledních 365 dní, takže krátkodobý dopad na její žebříčkovou pozici nemusí být dramatický.
Pauza, kterou si bere, je zatím prezentovaná jako osobní rozhodnutí, ne uložený postih.
Kde ležela skutečná hranice
Komunita zůstala rozštěpená. Část lidí ocenila odhodlání závodnice dokončit trať za každou cenu, jiní kritizovali hygienické riziko pro stovky dalších účastníků. HYROX sám ve svém prohlášení vyzval, aby útoky nemířily na závodnici osobně.
Jenže právě to je jádro celé kauzy. Rozhodnutí pokračovat v závodě při zdravotním kolapsu dělá sportovec v adrenalinu, pod tlakem, s tunelovou vizí na cílovou čáru. Od toho má na trati stát někdo, kdo ho zastaví. V Pekingu tam nestál nikdo, a teprve nové pravidlo říká, že příště musí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta