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Jsou pěnové matrace opravdu zdravé? Ortopedi vysvětlují, komu mohou zničit záda

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Paměťová pěna se za pár let stala synonymem pohodlného spaní a prodejci […]
Jsou pěnové matrace opravdu zdravé? Ortopedi vysvětlují, komu mohou zničit záda

Jsou pěnové matrace opravdu zdravé? Ortopedi vysvětlují, komu mohou zničit záda

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

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