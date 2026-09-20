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Zlomené křídlo a devět broků v těle: Zázračný pár supů zplodil mládě

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V Zoo Praha vyrůstá výjimečné mládě supa mrchožravého. Oba jeho rodiče pocházejí z volné přírody, přičemž za své přežití vděčí mezinárodní spolupráci odborníků. Samec zvaný Brok byl postřelen brokovnicí v Libanonu a do Zoo Praha přišel v červnu 2022. V září téhož roku dorazila ze Sýrie samice jménem Qalamoon, která měla za sebou podobný osud: rovněž během migrace byla ilegálně odchycena a zraněna. V jejím případě šlo dokonce o první příchod ptáka ze Sýrie do Evropského chovného programu (EEP). Supi se navzdory těžké zkoušce uzdravili a v Praze si padli do oka – letos v létě zplodili potomka.
Maňásková metoda brání v přilnutí mláděte k člověku, tedy jeho chovateli či chovatelce. Zoo Praha tento způsob využívá vedle supů mrchožravých také třeba v případě umělých odchovů kondorů menších, dvojzoborožců nosorožčích nebo krasek jávských.

Maňásková metoda brání v přilnutí mláděte k člověku, tedy jeho chovateli či chovatelce. Zoo Praha tento způsob využívá vedle supů mrchožravých také třeba v případě umělých odchovů kondorů menších, dvojzoborožců nosorožčích nebo krasek jávských.

Zdroj: Zoo Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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