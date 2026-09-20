Češi před zimou ve velkém ruší plynové kotle. Našli způsob, jak topit za pár stovek měsíčně bez tepelného čerpadla

Před každou topnou sezonou řeší tisíce domácností stejnou věc. Plyn zdražil, tepelné čerpadlo je nákladná investice a starý kotel ukusuje z rozpočtu čím dál větší kus. Není divu, že roste zájem o vytápění, které stačí přišroubovat na stěnu a připojit ke klasické zásuvce. Slib zní lákavě, teplo za pár stovek měsíčně bez bourání a bez venkovní jednotky. Kde je háček a pro koho ta částka opravdu platí, si projdeme popořadě.
Co se dnes věší na zeď místo kotle
Řešení, o kterém je řeč, jsou infračervené topné panely, zkráceně infrapanely. Na rozdíl od radiátoru neohřívají vzduch v místnosti. Vysílají sálavé teplo, které projde vzduchem a energii předá teprve tomu, na co dopadne. Ohřeje se nábytek, podlaha, zdi i samotní lidé v místnosti. Podobný pocit znáte z jarní procházky, kdy slunce hřeje na tváři, zatímco vzduch kolem zůstává studený.
Právě proto stačí na stejný pocit pohody nastavit teplotu vzduchu o stupeň nebo dva níž. Teplota se v místnosti rozloží rovnoměrně mezi podlahou a stropem, takže odpadají vychladlé rohy i zbytečně horký vzduch nahoře. Samotný panel je tenká deska. Připevní se na stěnu nebo ke stropu a napájení obstará běžná zásuvka.
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První a nejjistější úspora se objeví už při pořízení. Ještě než vůbec začnete topit, zaplatíte za panely mnohem méně než za jiné moderní zdroje. Za kvalitní tepelné čerpadlo vzduch-voda dáte stovky tisíc korun a k tomu musíte vyřešit venkovní jednotku i vhodné otopné plochy. Sada panelů pro celý dům vyjde na zlomek téhle sumy.
K nižší ceně se přidává jednoduchá montáž. Nepotřebujete kotelnu, komín ani rozvody a odpadají i pravidelné revize spalovacího zařízení. K napájení stačí elektřina, kterou v domě už rozvádíte, takže se nic nemusí sekat do zdí ani předělávat. O víc než občasné utření prachu se pak starat nemusíte.
Pár stovek měsíčně platí jen pro některé domy
Teď k tomu slibu z nadpisu. Infrapanel promění elektřinu na teplo v poměru jedna ku jedné. Tepelné čerpadlo přitom z jedné kilowatthodiny vyrobí několikanásobně víc tepla, takže za stejné množství tepla u panelu zaplatíte víc. A elektřina dnes patří k dražším palivům.
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O tom, kolik nakonec uvidíte na účtu, rozhoduje hlavně zateplení a velikost vytápěného prostoru. V zatepleném bytě, u jedné místnosti nebo v úsporné novostavbě se provoz opravdu může vejít do pár set korun měsíčně. U velkého a špatně zatepleného domu je to jiná písnička. Podle srovnání nákladů pro rok 2026 vyjde čistě elektrické vytápění běžného rodinného domu i na víc než 90 000 korun za rok. Sálavé panely tenhle základ jen o kus srazí tím, že topíte při nižší teplotě a jen tam, kde právě jste.
Komu se panely vyplatí a komu ne
Nejlíp vyjdou tam, kde je stavba připravená. Dobře zateplené byty, jednotlivé místnosti, chaty a chalupy nebo nízkoenergetické novostavby. Skvěle poslouží i jako doplňkové topení, když nechcete kvůli jedné vychladlé místnosti roztápět celý dům. Teplotu si navíc řídíte v každé místnosti samostatně a kdo má na střeše fotovoltaiku, část proudu na topení pokryje přímo z ní.
Sálavé panely se nejvíc vyplatí v dobře zatepleném bytě, jednotlivé místnosti nebo na chatě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Panely mají i své meze a je fér je znát dopředu:
ohřev vody nezvládnou, o teplou vodu se musí postarat samostatný bojler; náběh je pomalý, takže vymrzlou chalupu neprohřejí během pár minut; do vlhkých nebo nezateplených prostor se nehodí vůbec, tam spotřeba rychle vyletí nahoru. Přečtěte si také: Tepelná čerpadla končí. Nahradí je zařízení velikosti kufru, které topí i v mrazu a stojí zlomek ceny
Zásadní je správně spočítat výkon pro konkrétní místnost, proto ho nechte navrhnout od odborníka.
Ke změně nikoho nenutí zákon
Za odklonem od plynu nestojí žádné nařízení, které by přikazovalo vyhodit funkční kotel. Na už fungující vytápění žádný zákaz zatím nemíří a domácnosti mění zdroj z vlastního rozhodnutí. Důvodů mají několik:
ceny energií po posledních letech zůstaly vysoko, většinu plynu musí Česko dovážet ze zahraničí, stát už pořízení nových plynových kotlů ze svých dotací nepodporuje.
Roli hraje i směr, kterým jde evropská výstavba. Nové domy se plánují tak, aby se v nich fosilní paliva pokud možno nespalovala. Sálavé panely tak oslovují domácnosti, které chtějí ovládat teplo v jednotlivých pokojích, obejít se bez velké údržby a nezasahovat kvůli topení do konstrukce domu.
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Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html, https://www.kalkulator.cz/clanky/637/vytapeni-infrapanely-vyhody-nevyhody-a-zkusenost, https://www.vitio.cz/blog/tepelne-cerpadlo-fotovoltaika-nebo-infrapanely-jake-vytapeni-se-dnes-skutecne-vyplati/, https://www.drevoastavby.cz/o-drevostavbach/vytapeni-a-vzduchotechnika/jak-usetrit-na-vytapeni-v-roce-2026, https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/24184-nahrada-plynu-pro-vytapeni-domacnosti, https://www.tiscali.cz/cesi-rusi-plynove-kotle-nasli-zpusob-jak-topit-levneji-a-bez-zasahu-do-domu-751790
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