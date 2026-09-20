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Roušal chce pás v OKTAGONu. Pak by si rád odskočil do UFC

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Radek Roušal po zlomenině ruky plánuje rychlý návrat. Nejdřív chce stihnout OKTAGON 100, do budoucna ale mluví i o pásu v domácí organizaci a krátké zastávce v UFC.
Roušal chce pás v OKTAGONu. Pak by si rád odskočil do UFC

Roušal chce pás v OKTAGONu. Pak by si rád odskočil do UFC

Zdroj: OKTAGON
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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