Roušal chce pás v OKTAGONu. Pak by si rád odskočil do UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roušal chce pás v OKTAGONu. Pak by si rád odskočil do UFC
Patrik Kincl se vrátil k rozhodujícímu momentu hlavního zápasu OKTAGONu 93. Na videu ukázal možnou obranu...
Stačí těsné rozhodnutí a sociální sítě zaplaví slovo „loupež“. Bodování MMA má ale přesně dané priority a...
André Reinders dlouhodobě odmítá bizarní organizace a stejný postoj promítá i do svého gymu. Kdo se...
UFC si po třech dekádách drží největší prestiž a nejsilnější značku v MMA. PFL zkoušela její náskok zmenšit...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →