Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie

Zákulisní kauza vlastně naočkovala sympatickému filmu v režii Davea Greena (Želvy Ninja 2) velmi silnou dávku korporátní satiry. Warneři se zhotoveného filmu zbavili, aby na něm ušetřili peníze, a nebýt společnosti Ketchup Entertainment, která ho z trezoru vyjmula za 50 milionů dolarů, právního zadostiučinění nejvíc pomláceného člena animované říše bychom se nikdy nedočkali. Nejinak by se v alternativní realitě jako z Falešné hry s králíkem Rogerem nebo ze Space Jamu, obývané kromě lidí také fyzikálně odolnými „animáky“, zachovala tamní nejmocnější firma světa Acme. Výrobní kolos dodávající kojotu Wildovi věčně selhávající „lovecké“ prostředky včetně tryskových bot či extra účinných magnetů má takový vliv a bohatství, že jeho vrcholný právník Buddy Crane (John Cena) se vůbec nezapotí, i když se na něj hrnou drobné žaloby za ublížení na zdraví většiny animáků.
Mnoho z těchto žalob sepisuje s vidinou malé finanční kompenzace líný obhájce Kevin Avery (Will Forte) se sídlem v Albuquerque v Novém Mexiku. Jeho tvář z billboardů nabádá kreslené spoluobčany k papírovým protestům v témže městě, kde minulou televizní dekádu prováděl se zákonem psí kusy Saul Goodman (Bob Odenkirk) v seriálu Volejte Saulovi (potažmo i předtím v Perníkovém tátovi). Avery na něj zprvu dá vzpomenout jako druhořadý právník, jenž by potřeboval k ruce všechny mafiánské živly, aby mohl proti žralokům typu bývalého spolužáka Cranea výrazněji uspět. Místo toho k němu do kanceláře dorazí chodící katastrofa Wilda s desítkami vadných kusů od Acme a Avery proti své vůli vytáhne do procesu s nedotknutelnou společností, která animovanou klientelu diskriminuje mnohem zákeřněji, než bychom optikou dětských fyzických gagů kdy očekávali.
Právě ta hravá, v samé absurditě nevinná fyzičnost všech brutálních karambolů z Looney Tunes je přitom argumentem, který v tomto světě může stejně dobře sloužit pro i proti žalované Acme. Ač je „živé“ a „animované“ pevně skloubené jako ve zmíněných starších filmech nebo v neprávem zapadlém Looney Tunes: Zpět v akci (v něm je dokonce scéna, kdy činitel téže firmy kojota peskuje, že na vybavení si stěžovat nemůže: „To máš perfektní, značky Acme“), především kreslená komunita si železně zachovává status quo nastavený jejich skečovou historií. I lidé jsou v tomto světě zvyklí na všudypřítomnou grotesku, kterou na sebe animáci zdánlivě sami přitahují. Wilda je přitom tím ukázkovým „moulou“, jenž vytahuje dynamit i při podpisu smlouvy a pojistka mu vyskakuje z granátu v soudním vestibulu, když se má rozhodovat o jeho bezprecedentním případu.
Granát našemu němému hrdinovi přirozeně bouchne přímo do obličeje, načež před porotu odkráčí s kožichem zakrývajícím sotva jeho vypelíchané pozadí. Pro děti je to vděčný vtípek a postavička samozřejmě nezemře, ani když opakovaně padá z kilometrové výšky nebo když jí u nohou exploduje zničující nálož. Od toho přece kreslené ikony včetně Bugse Bunnyho a Kačera Duffyho existují, podobně jako Tom selhávající při nahánění Jerryho a vlastně i Scratchy, brutálně umírající v jasné satiře na animované násilí uvnitř Simpsonových – jejich příběhy jsou zacyklené kolem jejich skoro neměnné agendy (typicky v případě kojota, jenž chce prostě chytit svůj oběd) a v zápletkách, které vždycky vedou týmž směrem a v nichž jsou role jasně rozdané. Kojot vrací úder ale tento řád rozvrací tím, že animované pořádky zasazuje do rozlehlého světa lidských zákonů, ba dokonce do té úžasné země plné svobody, jíž podlý Crane v úvodní řeči před porotou tak patrioticky pochlebuje.
Zdání přitom klame a tato svoboda je ve skutečnosti rovněž předepsaným řádem, v němž bohatá Acme vždy vítězí, animáci vždy skončí s roztrhaným kožichem či vystřeleni katapultem a drobní živnostníci jako Avery vědí, že snaha vlastně nemá cenu. Lidský hrdina se tak zásadně liší od zmíněného Goodmana, jenž naopak disponoval nebetyčnou a nevyčerpatelnou snahou, a jeho odevzdanost se rozbourává vtipně a symbolicky – motivuje ho totiž nezdolný Wilda, jenž se nevzdává, ačkoli každý jeho čin je pro něj fyzickou katastrofou. Permanentně dobitý animák, jenž je ze svého existenčního principu obětí Acme (respektive obliby násilných formátů Looney Tunes v reálné kultuře), tudíž navazuje nepravděpodobné přátelství s člověkem, jenž se poddává úplatné právní moci této společnosti v satirickém filmovém světě (respektive symbolicky zbrojí proti dravým obchodním šelmám světa reálného).
Možná to zní složitě, avšak alegorie jsou opravdu srozumitelné a pravděpodobně se nad nimi zamyslí i malé děti, které primárně očekávají groteskní akci. I té se koneckonců dočkáme a fanoušci Looney Tunes poznají řadu klasických vizuálních prvků včetně lednice na zádech, která před postavu na lyžích sype během asfaltové honičky led. V prvé řadě ale sledujeme soudní investigativní krimi o zákeřné korporaci, jejíž nekalé praktiky se poodhalí už v úvodní retrospektivní scéně a jíž se hrdinové posléze dostávají na kobylku. Jsou během toho několikrát vyloženě na dně (oba hlavní hrdinové přitom už z principu) a příběh opakuje mnohokrát zažité schéma, kdy obtížně vytvářené parťáctví prochází tvrdou zkouškou přetvářek a v jednom zlomovém momentu víceméně pozbývá veškeré naděje – a čeká se na spásný zásah zvenčí, který může misky vah v pravý čas převážit.
Jako takový šablonovitý snímek je Kojot vrací úder víceméně průměrný a rozhodně se nechytá například na čtyři roky starou Rychlou rotu, která nabídla kreativnější smršť referenčního humoru a její hrdinové šli proti mazanějšímu „meta“ plánu záporné entity. Naštěstí základní premisa o tom, zda animované postavy pomyslně cítí bolest a že není zcela v pořádku je diskriminovat a obchodně zneužívat jen proto, že mají o poznání triviálnější (možná ale úplnější?) existenciální cíle než lidé, je na necelých 100 minutách velmi konstruktivně a poctivě rozvedená. Právě od animáků se děti učí raným morálním poselstvím a je sympatické, že v roce 2026 někdo natočil (a někdo jiný nenechal v trezoru) snímek, který dětem jednak ukáže jejich 77letou zábavu v plné kráse – a v závěru ji neshodí – a jednak je tou definitivní moralitou, kterou by děti odteď měly televizní maraton Looney Tunes klidně odstartovat.
Rozpor mezi podvracením světa a následováním jeho pravidel je tu nakonec dobře vypointovaný, i když především dospělí se nezasmějí tolik jako u Králíka Rogera (a ani u žánrovějšího Zpět v akci) a zbyde jim zejména pro ně přímočará kapitalistická satira nebo pár výborných vizuálních fórů (ptáček Tweety se praští a kolem hlavy mu nelítají štěbetající opeřenci, nýbrž maličtí kocouři Sylvesterové). Těžko se rovněž z pohledu dospělého balancuje, jak moc se film zavděčí dětem, ačkoli je v každé scéně přesycený kreslenými podněty a takřka v každém vypravěčském i inscenačním ohledu neplýtvá byť jedinou vteřinou.
Jeho jádrem jsou navíc univerzální emoce a lidé jsou v něm nakonec hlavně sobci, jejichž výrobky zasahují a zcela přetváří jiný ekosystém, s nímž by přitom měli harmonicky koexistovat, respektive nechat ho na pokoji. Vysvětlení, proč vlastně kojotův mikrosvět funguje tak sebedestruktivně, je opravdu důmyslné. Vysvětlení, proč my lidé to tak reálně chceme, ať si malí diváci nechají projít hlavou – na to film koneckonců nepřímo odpovídá tím, jak je sám vizuálně pojatý.