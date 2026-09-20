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Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie

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Skoro všichni jsme se tomu v dětství opakovaně zasmáli. Hladový kojot v animovaných skečích Looney Tunes se pokouší všemi dostupnými prostředky dostat do žaludku hbitého Ptáka uličníka, ale vždy skončí buď rozpláclý, nebo spálený na škvarek. Po 77 letech hořkých útrap, jimiž se celý svět bavil, se v Hollywoodu rozhodli na věčnou nespravedlnost poukázat. Snímek Kojot vrací úder (Coyote vs Acme), kombinující hraný a animovaný formát, společnost Warner Bros. v manýru zrcadlícím fiktivní korporaci Acme zavřela do trezoru jako daňový odpis. Nyní ho ale díky nové domovině můžete vidět i v českých kinech, a pokud vám stačí poctivá rodinná moralita od soudu poukazující na lidskou obchodní bezohlednost, budete celkem spokojeni.
Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie

Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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