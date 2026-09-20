USB-C mělo skoncovat s chaosem kabelů, ale je to ještě horší. Jedno nabíjí pomalu, druhé nepřenáší data a rozdíl nepoznáte

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USB-C mělo skoncovat s chaosem kabelů, ale je to ještě horší. Jedno nabíjí pomalu, druhé nepřenáší data a rozdíl nepoznátePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Evropská unie sjednotila konektor, ale ne to, co teče uvnitř. Pod jedním tvarem se dál skrývají kabely s propastnými rozdíly ve výkonu i rychlosti.
USB-C kabel
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
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