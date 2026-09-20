Těžké časy pro bývalý sparťanský klenot. Vitík v Itálii sedí i pod novým koučem

19. září 2026 se stadion Renato Dall’Ara probudil do zvláštní směsi naděje a vzteku. Na lavičce Bologni poprvé seděl Raffaele Palladino, muž, který měl nahradit odvolaného Domenica Tedesca a zastavit volný pád klubu tabulkou Serie A. Proti Turínu to skončilo 1:1, tribuny pískaly a Bologna měla po pěti kolech na kontě pouhé dva body. Martin Vitík seděl v nominaci mezi náhradníky. Na hřiště nešel. Stejně jako v žádném z předchozích čtyř ligových kol.
Odchovanec, který ze Sparty odcházel jako hotový hráč
Když Bologna 6. července 2025 oznámila Vitíkův příchod, představila ho jako pravonohého stopera silného ve vzduchu i v osobních soubojích, se 192 zápasy a 21 góly za Spartu. Nebyl to nákup do rezervy. Šlo o trvalý transfer, podle databáze Soccerway za zhruba 275 milionů korun, se smlouvou do června 2029.
Sparta se s ním loučila jako s klíčovou postavou dvou ligových titulů a domácího poháru. Hráč, který na Letnou přišel ve čtrnácti a za áčko odehrál přes 150 startů, odcházel s pověstí elitního odchovance. V poslední sparťanské sezoně 2024/25 naskočil do 42 zápasů. Italský klub nekupoval příslib, kupoval hotového stopera s potenciálem růst dál.
První rok: minuty byly, průlom ne
Vitíkův debut v dresu Bologni přišel už 23. srpna 2025 a v průběhu sezony 2025/26 se do sestavy A-týmu dostával. Podle databáze Transfermarkt nasbíral v ročníku 2025/26 celkem 2 071 soutěžních minut, číslo, které ukazuje, že úplným stínem nebyl. Poslední dohledatelné oficiální vystoupení za A-tým pochází z 25. dubna 2026, kdy v ligovém zápase proti AS Řím naskočil v 76. minutě.
Pak přišlo podvrtnutí kotníku v květnu, svalová únava pravého stehna v přípravě před novou sezonou a hlavně nový trenér. Domenico Tedesco usedl na bolognskou lavičku 2. června 2026 s vlastní vizí obrany. Vitík do ní nezapadl. Proti Laziu v prvním kole (0:1), proti Atalantě, Sassuolu i Neapoli, všude zůstal mezi náhradníky nebo mimo sestavu. Nula ligových minut po čtyřech kolech.
Trenér odešel, problém zůstal
16. září 2026 Bologna Tedesca odvolala. Jeden bod ze čtyř zápasů, tři prohry, nálada na bodu mrazu. Klub oznámil okamžité jmenování Palladina. Nový kouč přešel na obranu o třech, změnil rozestavení, přinesl jiný herní plán.
Pro Vitíka se ale nezměnilo nic podstatného. Na zápas s Turínem byl řádně nominován, žádné zranění, žádný disciplinární trest. Palladino však v prvním krizovém utkání sáhl po zavedené obranné trojici. Český stoper sledoval remízu 1:1 z lavičky. Agentura ANSA po zápase psala o pískotu tribun a nervozitě. Vitíkovo jméno se v jejím reportu neobjevilo.
Logika je čitelná: trenér, který přichází do rozjetého požáru, nesáhne po experimentu. Sáhne po jistotě. A Vitík jistotou v tuto chvíli není.
Co to znamená pro reprezentaci i budoucnost
Varovný signál přišel i z jiného směru. Když Bologna v září 2026 zveřejnila seznam jedenácti hráčů uvolněných pro reprezentační okno, Vitíkovo jméno mezi nimi chybělo. Přitom ještě na jaře 2026 ho Lega Serie A uváděla jako jediného českého reprezentanta z celé italské soutěže. Bez klubových minut jeho pozice v národním týmu nevyhnutelně slábne.
Nejde zatím o konec příběhu. Jde o jeho nejnepříjemnější kapitolu. Vitík má v Boloni smlouvu do roku 2029, klub do něj investoval částku, kterou nebude chtít jednoduše odepsat. Pokud se trend nezlomí do zimního přestupového okna, nejlogičtější cestou by bylo hostování: klub by chránil hodnotu hráče a Vitík by získal minuty, které zoufale potřebuje. Trvalý návrat do Česka by po transferu za čtvrt miliardy korun působil jako kapitulace.
Druhý rok je vždycky pravda
V první sezoně se dá mluvit o adaptaci. O jazykové bariéře, o jiném tempu, o zvykání si na novou ligu. Po roce a čtvrt v klubu tahle slova ztrácejí váhu. Vitík stojí před jednoduchým, ale tvrdým testem: buď si v Boloni vydobude místo, nebo bude muset hledat hřiště jinde.
Pět kol bez jediné ligové minuty, dva trenéři, kteří ho nechali sedět, a klub, který sám sotva drží hlavu nad vodou. Hodiny tikají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl