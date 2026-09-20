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Filip Salač čekal tři roky na další pole position. V Rakousku ji nevzal náhodou – byl nejrychlejší dva dny po sobě

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Filip Salač odstartuje do Velké ceny Rakouska Moto2 z prvního místa. Na Red Bull Ringu byl nejrychlejší už v pátek a v kvalifikaci ještě zrychlil na rekordních 1:32,381. Je to teprve druhá pole position jeho kariéry v Moto2 a první od Portugalska 2023.
Filip Salač čekal tři roky na další pole position. V Rakousku ji nevzal náhodou – byl nejrychlejší dva dny po sobě

Filip Salač čekal tři roky na další pole position. V Rakousku ji nevzal náhodou – byl nejrychlejší dva dny po sobě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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