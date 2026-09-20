Filip Salač čekal tři roky na další pole position. V Rakousku ji nevzal náhodou – byl nejrychlejší dva dny po sobě

Jedno mimořádné kvalifikační kolo může v motocyklových závodech vzniknout různě. Někdo trefí ideální závětří, někdo dostane pneumatiky přesně do správného okna a někdo složí čas, který už podruhé během víkendu nezopakuje. U Filipa Salače v Rakousku ale tenhle výklad příliš nesedí.
Český jezdec byl nejrychlejší už v pátečním Practice. V sobotní kvalifikaci pak čas ještě stáhl na 1:32,381, překonal vlastní rekord Red Bull Ringu a získal pole position před lídrem šampionátu Manuelem Gonzálezem, který zaostal o 0,121 sekundy. Nešlo tedy o jedno šťastně poskládané kolo, ale o rychlost, kterou Salač potvrzoval napříč dvěma dny. (motogp.com)
První pole od roku 2023
Salač naposledy startoval z prvního místa v Moto2 při Velké ceně Portugalska 2023. Od té doby absolvoval tři sezony plné změn týmového prostředí, víkendů, kdy byl rychlý bez výsledku, i závodů, v nichž naopak dokázal vytěžit maximum bez absolutní dominance.
V Rakousku se obě věci konečně potkaly. Salač byl rychlý a výsledek to tentokrát jasně ukázal. MotoGP při hodnocení kvalifikace zdůraznilo, že nejprve překonal vlastní páteční rekord o 0,021 sekundy a v dalším pokusu mu chyběla pouhá setina k tomu, aby svůj čas ještě jednou vylepšil. (motogp.com)
Právě to je možná důležitější než samotná pole position. Salač nejel jedno kolo na hraně zázraku, ale měl tempo, které dokázal opakovat.
Ještě před pár týdny čekal na první vítězství. Teď může spojit dva milníky
Salač už letos prolomil jednu velkou kariérní hranici, když získal první vítězství Grand Prix. Teď má příležitost přidat další věc, kterou ještě v Moto2 nezažil: proměnit pole position ve vítězství.
A právě tady se dnešní závod liší od sobotní kvalifikace. Jedno kolo ukazuje maximální rychlost, závod na Red Bull Ringu ale prověří práci s pneumatikami, tempo v delších sekvencích a hlavně schopnost udržet za sebou Gonzáleze a další soupeře, kteří budou mít pravděpodobně velmi podobnou závodní rychlost.
Pole position tedy nic nezaručuje. Salač si ale pro dnešek vybojoval nejlepší možnou výchozí pozici a tentokrát nemusí čekat, zda se mu závod otevře díky okolnostem. V pátek byl nejrychlejší, v sobotu znovu a do závodu odstartuje před všemi ostatními.
Poprvé po třech letech tak nemusí hledat cestu k čelu závodu. Začne přímo na něm.
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Zdroje: MotoGP – Salač stuns in Spielberg to end three-year pole drought [1].