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Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení

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V severním Kazachstánu se lidé najednou začali propadat do hlubokého spánku. Někdo usnul doma, někdo ve škole, někdo při práci. Epizody trvaly hodiny i celé dny a po probuzení přicházely výpadky paměti, halucinace, bolesti hlavy a zmatenost. Dlouho to vypadalo jako medicínská záhada z hororu. Nakonec se pozornost obrátila k opuštěným sovětským uranovým dolům a neviditelnému plynu, který umí zabíjet potichu.
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení

Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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