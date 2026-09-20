Vorlický odehrál za Slovácko rekordních 74 minut a pak rázně srovnal kritiky ze sítí. Nejsme Slavia, vzkázal

Sobota 19. září 2026, Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, remíza 2:2 s Baníkem. Lukáš Vorlický opouští trávník v 74. minutě, poprvé v kariéře jako hráč základní sestavy Slovácka. Ještě v červenci po přestupu ze Slavie veřejně říkal, že zpočátku počítá s úseky patnáct, dvacet minut. Při srpnové premiéře po další zdravotní pauze mluvil stejně opatrně. A teď: 74 minut, podíl na obou gólech a mikrofon, do kterého řekl věci, které se v Uherském Hradišti říkají spíš v kabině než před kamerou.
Od žolíka k základní sestavě za pět týdnů
Vorlického levé koleno prošlo opakovanými operacemi včetně velké rekonstrukce. Jezdí za lékařem do Mnichova, který podle jeho slov konečně odhalil příčinu vleklých potíží. Když v létě podepisoval smlouvu, sportovní ředitel Michal Kadlec i trenér Jan Jelínek věděli, že kupují talent s rizikem, hráče, jehož minutáž se musí dávkovat jako lék. Plán zněl: krátké vstupy, postupné navyšování, žádné skoky.
Realita ten plán předběhla. Z patnáctiminutových epizodických vstupů se Vorlický dostal na 74 minut v základu za pouhých pět týdnů. Jelínek po zápase přiznal, že ofenzivní záložník odehrál víc, než bylo v plánu. Přesto ho nechal na hřišti. Důvod byl vidět na trávníku: Vorlický byl u obou branek a představoval nejkreativnější bod slovácké hry.
„Nerozumí tomu? Není to náš problém“
Co následovalo v mixzóně, nebylo typické pozápasové klišé. Vorlický se pustil do části online publika, která po devíti kolech bez výhry volá po odchodu trenéra Jelínka. A nebral si servítky.
„To, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je výstavba, není náš problém,“ řekl. A přidal vzkaz, který si fanouškovská fóra budou pamatovat: „Jestli se jim něco nelíbí… ať jdou fandit Spartě, Slavii nebo Plzni.“
Důležitý detail: Vorlický současně děkoval sektoru B3 a fanouškům přímo na stadionu. Jeho terčem nebyli lidé na tribunách, ale komentátoři, kteří podle něj „jen píšou a hodnotí finální výsledek,“ aniž by rozuměli procesu, který se v kabině odehrává. Sám přiznal, že komentáře čte, ne proto, aby se trápil, ale aby „věděl, jak lidi přemýšlí“ a mohl to vysvětlit.
Riskantní komunikační strategie? Bezpochyby. Ale nepůsobí to jako emoční výbuch po zápase. Spíš jako vědomá obhajoba trenéra a směru klubu, jen podaná velmi ostrým jazykem.
„Nejsme Slavia“ a co z toho plyne
Nejcitovanější Vorlického věta má dvě roviny. První je finanční: Slovácko nemá rozpočet na to, aby kupovalo hotové hráče za částky, které jsou pro pražská „S“ běžné. Druhá je výsledková: když Slavia remizuje, řeší ztrátu v boji o titul. Když remizuje Slovácko s Baníkem, je to v kontextu patnáctého místa a čtyř bodů z devíti zápasů bod, který tým potřebuje.
Vorlický přitom sáhl po paralele, která leckoho překvapí. Jelínkův projekt přirovnal k Atalantě Bergamo, klubu, kde trenér Gian Piero Gasperini budoval systém šest let a výsledky přišly po třech. „Je to proces, kterému věříme. Doufám, že celou tuhle cestu tady s námi bude trenér Jelínek,“ řekl.
Paralela je odvážná, ale ne úplně od věci. Vorlický už v říjnu 2025 v rozhovoru pro Radiožurnál Sport podrobně popisoval herní principy Atalanty: výstavbu odspodu, výměny míst, vzájemné napojení hráčů. Přesně to, co Jelínek chce zavádět v Uherském Hradišti. Rozdíl je v tom, že Gasperini nemusel při zavádění systému řešit baráž o ligu.
Čísla, která mluví proti trpělivosti
A tady je jádro napětí. Slovácko po sobotní části 9. kola stálo na 15. místě tabulky Chance Ligy: nula výher, čtyři remízy, pět porážek, skóre 7:16. V systému soutěže 14. a 15. místo znamená baráž, 16. přímý sestup. Na čtrnáctý Artis ztrácelo Slovácko jediný bod, na třináctý Pardubice čtyři.
Vorlický řekl, že záchraně věří „na 99 procent“. Matematicky je po devíti kolech brzo na paniku, sezona je dlouhá a bodová ztráta na bezpečí zatím není propastná. Jenže tým bez jediné výhry míří minimálně do spodní skupiny o záchranu a trend musí změnit dřív, než se z malého manka stane strukturální problém.
Pro kontext: Slovácko Martina Svědíka v roce 2022 vyhrálo pohár a skončilo čtvrté v lize. Ten tým ale stál na dlouho sehraném jádru. Dnes je v kádru čtrnáct nových hráčů. Jelínek dostal při nástupu tříletou smlouvu a vedení deklarovalo dlouhodobou spolupráci. Otázka je, jestli tabulka tu dlouhodobost unese.
Proč právě Vorlický je obličejem tohoto sporu
Není náhoda, že tyhle věty neřekl nikdo jiný z kabiny. Vorlický je v jedné osobě symbol rizika i nadstandardu, hráč, jehož tělo může projekt kdykoli zastavit, ale jehož fotbalový mozek je pro Jelínkův systém nenahraditelný. Přišel do prostředí, které sám označuje za „strašně těžké“ a přesto se rozhodl být jeho nejhlasitějším obhájcem.
Při podpisu smlouvy v červenci mluvil o silném zájmu klubu, o vazbě na Jelínka ze společného působení ve Slavii, o víře, že právě tady znovu ukáže svůj potenciál. Po Baníku přidal tvrdší rovinu: do takového prostředí se dostal i kvůli vlastní zdravotní historii, ale nechce se jím nechat pohltit.
Další ligový zápas hraje Slovácko v sobotu 11. října od 13:00 v Liberci. Jestli Vorlický znovu nastoupí v základu, není jisté, trenér zátěž stále hlídá. Jisté je, že po sobotě v Uherském Hradišti už nikdo nemůže říct, že kabina za Jelínkem nestojí. Minimálně jeden hráč to řekl nahlas, před kamerou a s plným vědomím, že si tím na sítích přidělá víc kritiků, než kolik jich umlčel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner