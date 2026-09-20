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Topuria zpochybnil Gaethjeho rukavice. Šampion mluví o výmluvě

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Ilia Topuria po lékařském povolení k návratu naznačil, že Justin Gaethje mohl mít v červnovém titulovém zápase něco v rukavicích. Šampion lehké váhy to odmítl a připomněl škody, které působil i jiným soupeřům.
Topuria zpochybnil Gaethjeho rukavice. Šampion mluví o výmluvě

Topuria zpochybnil Gaethjeho rukavice. Šampion mluví o výmluvě

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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