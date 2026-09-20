Topuria zpochybnil Gaethjeho rukavice. Šampion mluví o výmluvěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Topuria zpochybnil Gaethjeho rukavice. Šampion mluví o výmluvě
Dana White’s Contender Series začínala v roce 2017 jako další cesta do UFC. O devět sezon později z ní...
Radek Roušal po zlomenině ruky plánuje rychlý návrat. Nejdřív chce stihnout OKTAGON 100, do budoucna ale...
Khamzat Chimaev přišel v květnu se Seanem Stricklandem o pás i neporazitelnost. Rozhodnutí ale stále odmítá...
Patrik Kincl se vrátil k rozhodujícímu momentu hlavního zápasu OKTAGONu 93. Na videu ukázal možnou obranu...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →