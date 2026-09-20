Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kvůli rozsáhlé opravě se uzavře hlavní tah z Plzeňska do středních a jižních Čech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne v pondělí s rozsáhlou opravou zhruba 800 metrů dlouhého úseku silnice I/19 včetně mostu v Hořehledech na jižním Plzeňsku. Hlavní tah z Plzeňska do středních a jižních Čech bude v místě až do léta příštího roku uzavřen.
Kvůli rozsáhlé opravě se uzavře hlavní tah z Plzeňska do středních a jižních Čech

Kvůli rozsáhlé opravě se uzavře hlavní tah z Plzeňska do středních a jižních Čech

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci
Koukat, ale netrhat! Podzimní louky ozdobili prudce jedovatí naháčci
Ztracená ledvinka ukrývala kromě balíku peněz i další překvapení
Ztracená ledvinka ukrývala kromě balíku peněz i další překvapení

Velké překvapení čekalo na nálezce, který si všiml opuštěné ledvinky v lokalitě Na Cháchově na okraji...

Všeruby uspěly v soutěži Vesnice roku 2026, zaujaly svou historií i péčí o krajinu
Všeruby uspěly v soutěži Vesnice roku 2026, zaujaly svou historií i péčí o krajinu

Obrovský úspěch si připsaly Všeruby na severním Plzeňsku. Ve 30. ročníku soutěže Vesnice roku obsadily...

Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu
Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu

Čtyři díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazoval od sobotního rána jeřáb přes rušnou...

Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty
Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty

Mnohem lepší přístup na Pecihrádek, úprava zanedbaných pěšin i nové možnosti výletů v přírodě. To všechno...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.