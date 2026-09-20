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Legendární Delfín se po 23 letech vrátil do Česka. Zamíří i na Liberecko

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Poprvé od roku 2003 mohou lidé v Česku obdivovat legendární jednotku VT 18.16, přezdívanou Delfín. Dohromady ji dali nadšenci z německého Görlitzu a představili ji na letošním Festivalu parních lokomotiv v Benešově u Prahy. Při své zpáteční cestě zavítá v neděli také do Libereckého kraje.
Legendární Delfín se po 23 letech vrátil do Česka. Zamíří i na Liberecko

Legendární Delfín se po 23 letech vrátil do Česka. Zamíří i na Liberecko

Zdroj: Milan Svoboda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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