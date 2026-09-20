Na trenéra Noskové spadla motorka a přetrhla mu sval. Jeho manželka mezitím bojuje s každým krokem z jiného důvodu

Dvojité zranění v jedné domácnosti zní jako scénář, který si někdo vymyslel. Jenže v případě bývalého profesionálního tenisty Lukáše Dlouhého a jeho ženy Gabriely jde o souběh dvou nezávislých pohybových komplikací, které spojuje jediné: sportovně aktivní životní styl obou manželů. A zatímco příběh sám o sobě budí pozornost, při bližším pohledu na časovou osu a dostupné zdroje se ukazuje, že některé detaily jsou méně jednoznačné, než by se na první pohled zdálo.
Kdo je Lukáš Dlouhý a jak se dostal k Noskové
Lukáš Dlouhý není žádný trenérský nováček vytažený z neznáma. Jeho profil na ITF dokládá kariéru profesionálního tenisty, který prošel světovým okruhem a ví, co obnáší příprava na nejvyšší úrovni. Do realizačního týmu Lindy Noskové byl veřejně potvrzen 17. prosince 2025, kdy iDNES přinesl rozhovor o novém složení jejího štábu před sezonou 2026. S týmem měl odcestovat na konci prosince.
To je důležitý detail. Nosková sice na Wimbledonu 2025 došla do osmifinále, kde ji zastavila Amanda Anisimovová, ale v té době Dlouhý ještě oficiálně součástí jejího týmu nebyl. Minimálně ne veřejně. Zda existovala neoficiální spolupráce před prosincovým oznámením, se z otevřených zdrojů ověřit nepodařilo.
Motorka, přetržený sval a chybějící detaily
Podle Dlouhého vlastního sdělení na něj spadla motorka, přičemž si při tom přetrhl sval. Zní to dramaticky. Problém je, že veřejně dohledatelné zdroje nepopisují přesný mechanismus nehody: nevíme, zda šlo o silniční incident, pád stroje při manipulaci v garáži, nebo něco úplně jiného. Stejně tak chybí potvrzení, o jaký konkrétní sval či šlachu šlo.
Pro kontext: úplná ruptura svalu nebo šlachy na horní končetině, například bicepsové šlachy, patří podle Cleveland Clinic mezi poranění provázená náhlou bolestí, slabostí, otokem a někdy viditelnou deformitou. Rekonvalescence se počítá na týdny až měsíce, u aktivních lidí se zvažuje i operace. Ale pozor: tohle je obecný medicínský rámec, ne potvrzená Dlouhého diagnóza.
Gabriela Dlouhá a bolestivý návrat k boxu
Paralelně s manželovým zraněním se objevily informace o zdravotních obtížích Gabriely Dlouhé, za svobodna Bískové. Bývalá finalistka Miss ČR 2009 a někdejší modelka se podle dostupných indicií vrátila k boxerskému tréninku, a ten návrat si vybral daň. Konkrétní diagnózu ani rozsah problémů se z veřejných zdrojů nepodařilo ověřit. Co víme: pohybové obtíže, které jí komplikují každý krok.
Kdy přesně se Gabriela boxu věnovala a na jaké úrovni, zůstává nejasné. Žádný veřejně dostupný profil její boxerské historie neexistuje. Může jít o kondiční box, může jít o systematičtější trénink. Bez důvěryhodného zdroje by bylo nefér z toho dělat víc, než co je doložitelně podložené.
Co to znamená pro Noskovou
Praktická otázka, kterou si fanoušci české tenistky kladou, má poměrně jednoduchou odpověď: Linda Nosková bez trenérského vedení nezůstane. V jejím týmu podle prosincového oznámení pokračuje dlouholetý kouč Tomáš Krupa. Dlouhý měl realizační štáb doplnit, ne nahradit. Pokud by jeho rekonvalescence trvala déle, logicky větší díl práce převezme právě Krupa.
Nosková navíc vstupuje do sezony 2026 s jasným cílem navázat na wimbledonské osmifinále. Její výsledkový profil na WTA ukazuje hráčku, která na trávě umí překvapit. Krátkodobý výpadek jednoho člena širšího týmu nemusí být katastrofa, za předpokladu, že zůstane krátkodobý.
Dva příběhy, jedna domácnost
Souběh zranění obou manželů Dlouhých nemá společnou příčinu. Motorka a boxerský trénink jsou dva odlišné světy. Co je spojuje, je životní tempo lidí, kteří se i po konci profesionální kariéry odmítají zastavit. Někdy se to vymstí oběma najednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta