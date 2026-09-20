Meruňkové knedlíky z kynutého těsta s tvarohem a drobenkou: Prodlužte si léto se sladkými knedlíky

Máte to podobně? Sladká jídla k obědu u nás nejsou na stole pořád, spíš výjimečně. Jenže jakmile začnou meruňky, jednou to pravidlo stejně padne. A nejen u meruněk, vlastně i u jahod a švestek. Knedlíky prostě udělám. Klidně je beru jako oběd, někdy i jako večeři. Zasytí, nejsou nijak složité a s máslem, tvarohem a drobenkou chutnají přesně tak, jak si je člověk pamatuje z dětství. Nejlepší moment? Když se knedlík rozkrojí, meruňka pustí horkou šťávu a na talíři se to celé trochu neuměle promíchá s tvarohem.
Kynuté knedlíky nemusejí být hutné ani těžké na žaludek. Většinou stačí nehnat do těsta zbytečně moc mouky a dát mu trochu času. Držím se obyčejného postupu: droždí se nechá probudit ve vlažném mléce s trochou cukru. Nic převratného, ale zrovna tahle drobnost často rozhodne, jestli budou knedlíky tuhé, nebo pěkně nadýchané. U nás se na ně pak dává tvaroh, rozpuštěné máslo a . Bez toho by doma nejspíš přišly námitky. drobenka
Můj tip zní: Když jsou meruňky kyselejší a nemají tolik sladkosti, vložte dovnitř půl kostky cukru nebo alespoň špetku třtinového. Není to potřeba pokaždé, ale u ostřejších plodů se chuť hezky srovná. Meruňkové knedlíky patří k českému létu
Ovocné knedlíky mají v české kuchyni pevné místo, i když se kolem nich nedělá velká sláva. V létě se v rodinách střídají jahodové, švestkové, někde borůvkové, ale meruňkové knedlíky mají přece jen trochu jiný charakter. Meruňka při vaření změkne, přitom se hned nerozpadne, a její sladkokyselá chuť se dobře potká s tvarohem i máslem. Recept na poctivé meruňkové knedlíky z kynutého těsta
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného mléka 21 g čerstvého droždí 1 lžička cukru krupice 1 vejce 1 špetka soli 40 g rozpuštěného másla do těsta 10 až 12 meruněk podle velikosti 2 až 3 lžíce cukru na doslazení meruněk podle chuti 250 g tvrdý tvarohu 80 g másla na přelití 120 g polohrubé mouky na drobenku 60 g cukru krupice na drobenku 60 g másla na drobenku Postup přípravy poctivých knedlíků s meruňkami
1. Do menší misky nalijte
vlažné mléko, rozdrobte do něj droždí, přisypte cukr a jen zlehka promíchejte. Nechte stát asi 5 až 10 minut, až se nahoře vytvoří pěna. Tady opravdu nemá cenu spěchat.
2. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku, přidejte sůl, vejce a rozpuštěné máslo. Přilijte vzešlý kvásek a vypracujte hladké, měkké těsto. Když se lepí víc, než je příjemné, přisypávejte mouku po malých dávkách. Fakt po troškách, jinak budou knedlíky zbytečně těžké.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte na teplém místě kynout zhruba
45 až 60 minut. Mělo by přibližně zdvojnásobit objem. Nejvíc mu pomůže klid, ne pořádné nakukování pod utěrku.
4. Mezitím omyjte
meruňky, osušte je, rozpulte a vyjměte pecky. Pokud chcete sladší náplň, vložte do středu každé meruňky trochu cukru nebo malou kostku.
5. Vykynuté těsto vytvarujte do válce a rozdělte na
10 až 12 dílů. Každý kousek lehce roztlačte v dlani, doprostřed položte meruňku a pečlivě ji zabalte. Spoj dobře zmáčkněte, aby se knedlík při vaření neotevřel.
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6. Připravené knedlíky pokládejte spojem dolů na lehce pomoučený vál. Nechte je ještě
10 až 15 minut odpočinout. Po uvaření pak bývají jemnější a těsto nepůsobí tak staženě.
7. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte do mírně vroucí vody a vařte
8 až 10 minut, podle jejich velikosti. Zhruba v polovině je opatrně otočte.
8. Uvařené
knedlíky vyndejte děrovanou naběračkou a hned je propíchněte vidličkou nebo špejlí. Pára uteče ven a těsto se nesrazí. Připravte drobenku
9. V misce promněte
mouku, cukr a máslo, dokud nevznikne sypká směs. Nasypte ji na suchou pánev a krátce opražte do světle zlaté barvy. Jde to rychle, takže od pánve raději moc daleko nechoďte.
10. Horké knedlíky na talíři posypte
měkkým tvarohem, přelijte rozpuštěným máslem a nakonec přidejte drobenku. Jezte je hned, dokud jsou teplé. Kdyby nějaké zbyly, uložte je do lednice a druhý den je krátce ohřejte v páře nebo v mikrovlnce pod pokličkou. Foto: Cooky.cz, Hotové knedlíky posypte strouhaným tvarohem, drobenkou a zalijte máslem. Rady z kuchyně domácí hospodyňky
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková