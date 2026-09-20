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Maková bábovka – co takhle chutný zdroj vápníku?

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Mák je v dnešním moderním pečení trochu opomenutou přísadou, a přitom je to přímo česká superpotravina. Říká se, že v máku je 12x více vápníku než v kravském mléce. No a co víc si přát, než že si takhle při nedělním moučníku pochutnáte a ještě do sebe dostanete spoustu mikroživin.
Maková bábovka – co takhle chutný zdroj vápníku?

Maková bábovka – co takhle chutný zdroj vápníku?

Zdroj: EasterBunny / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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