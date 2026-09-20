Krásná sestra Táni Kuchařové také mohla být úspěšnou modelkou: Místo toho se věnuje něčemu úplně jinému

Po srpnové svatbě Taťány Kuchařové se znovu mluví i o její mladší sestře Livii. Ta se vydala úplně jiným směrem než slavná Miss World. Místo modelingu vsadila na hudbu, učení a život v Opočně.
Taťána Kuchařová se v roce 2006 zapsala do historie jako první Češka, která získala titul Miss World. Pozornost tehdy pochopitelně přitahovala nejen ona, ale také její rodina. Jak se později ukázalo, její mladší sestra Livie Kuchařová, dnes vystupující jako Livie Blashko, se vydala úplně jiným směrem. Také ona je velmi pohledná, modeling ji ale nikdy nelákal. Věnuje se zpěvu, který ji provází od dětství, a v současnosti ho také vyučuje. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na to, jaký vztah mají slavné sestry a co Livie prožívala v době, kdy se z Taťány přes noc stala světová královna krásy.
Od dětství měla jasno: místo mola ji lákal zpěv
Zatímco Taťána měla podle Livie k modelingu blízko už jako dítě, ona sama tíhla k hudbě. V rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala, že její sestra se ráda převlékala a už tehdy v sobě měla podle ní „eleganci modelky“. Livii naopak přivedla maminka ke zpívání. Do základní umělecké školy chodila už od školky a později vystudovala muzikálový obor na Ježkově konzervatoři. Následně se přesunula také k pedagogické práci a učí zpěv na základní umělecké škole v Kostelci nad Orlicí.
O tom, že by se vydala v sestřiných stopách, podle svých slov nikdy vážně neuvažovala. Už před lety pro Deník vysvětlovala, že modeling ji nelákal mimo jiné proto, že zblízka viděla, jak náročnou cestou její sestra od dospívání procházela. Vnímala nejen veřejnou pozornost a tlak, ale také samotu, která podle ní k této profesi může patřit a zvenčí není vždy vidět. Sama proto raději zůstala u hudby, která jí byla blízká od dětství.
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Slavná sestra jí cestu neusnadnila, dnes už to bere s nadhledem
Když Taťána v roce 2006 získala titul Miss World, byla Livie ještě velmi mladá. O několik let později přiznala, že být v té době neustále představována jako mladší sestra světové vítězky pro ni nebylo vždy snadné. Většinou dokázala situaci brát s humorem a s odstupem, ale i tak ji neustálé dotazy na slavnější sestru časem začaly unavovat.
Přesto mezi nimi podle Livie nikdy nevznikla skutečná rivalita. Taťánu doma vnímala především jako sestru, nikoli jako celebritu, vůči jejímuž úspěchu by se musela vymezovat.
Taťána svou o pět let mladší sestru naopak od začátku podporovala. Její pěvecké nadání vnímala jako přirozenou součást její osobnosti a přála jí, aby se hudbě mohla věnovat naplno. Sestry spolu s třetí sourozeneckou sestrou Kristýnou zůstávají v kontaktu i v dospělosti, obě například v roce 2023 dělaly Livii družičky při svatbě v Kostele Nejsvětější Trojice v Opočně.
Opočno je přitom pro Livii srdeční záležitostí. Po studiu konzervatoře se z Prahy vrátila zpět do regionu, kde má své kořeny, a začala se věnovat pedagogické práci. Před dvěma lety se také znovu pustila do sólového zpívání. V rozhovoru pro iDnes popsala, že si hudbu organizuje převážně sama, není pod vydavatelstvím a na výsledku jí záleží méně než na samotném procesu tvorby. Na svých písních se navíc podílí i autorsky, většinu textů si píše sama, případně spolupracuje na jejich vzniku.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Krásná sestra Táni Kuchařové se modelingu vyhnula: Místo přehlídek učí zpěv na základní škole byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.