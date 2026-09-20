Na hlavě mají brokolici za 3000 Kč. Muži propadli šílenému vlasovému trendu, který tu ještě nebyl

Revoluce v kadeřnictvích: Chlapci cestují i hodiny za dokonalým účesem
Do holičství proudí stále mladší klienti. Osmileté děti sedí v křesle vedle teenagerů a všichni mají stejný požadavek. Na videích z TikToku influenceři předvádějí charakteristický vzhled – objemné kudrlinky nahoře, dokonale vyholené strany.
Fenomén se šíří napříč kontinenty a věkovými skupinami. Zatímco někteří chlapci mají přirozeně vlnité vlasy a stačí jim správný střih, chlapci s rovnými vlasy jsou ochotni investovat až 3000 korun do trvalé ondulace. Pro rodiče to znamená nejen vysokou počáteční investici, ale i pravidelné výdaje – účes vyžaduje úpravu každé 2 až 4 týdny.
Kadeřníci se setkávají s klienty, kteří za nimi dojíždějí z velkých vzdáleností. Mladí muži nechtějí riskovat a hledají barbery se zkušenostmi s moderními technikami, jako jsou „low taper“, „blowout taper“ nebo „burst fade“. Tyto anglické termíny zlidověly natolik, že je běžně používají i české děti.
Starší generace mluví o brokolici. Generace alfa vidí symbol své identity
Posměšné přirovnání k zelenině se ujalo mezi rodiči a prarodiči. Jemné kudrlinky na delších vlasech kombinované s nakrátko vystříhanými boky skutečně připomínají tvar brokolice. Pro nositele účesu je však tento styl něčím zcela jiným – znakem příslušnosti ke generaci alfa.
Fenomén pohání především sociální sítě. Americký holič Edgar Hernandez z Nashvillu natáčí vlasové přeměny a zveřejňuje je online. Jeho videa sledují miliony diváků po celém světě a výsledkem jsou další a další chlapci, kteří přicházejí s přáním vypadat stejně.
Trend zasáhl především věkovou kategorii 8 až 14 let, ale postupně se rozšiřuje i mezi starší teenagery. Způsob, jakým mladí muži popisují svůj vysněný účes, se může lišit – někteří ukazují fotky, jiní přesně specifikují délku vlasů v milimetrech. Konečný výsledek je však překvapivě uniformní.
Není to jen o vzhledu. Jde o generační proměnu
Brokolicový účes představuje první masový vlasový trend generace alfa, která dospívá v éře TikToku a Instagramu. Na rozdíl od předchozích generací, které se inspirovaly filmovými hvězdami nebo hudebníky, tito chlapci následují digitální influencery a barber tutorial videa.
Rodiče často kroutí hlavou nad tím, kolik času i peněz jejich synové věnují péči o vlasy. Pravidelné návštěvy kadeřnictví, speciální produkty na styling a neustálé sledování trendů – to vše je součástí identity mladých mužů, kteří vyrůstají v době, kdy je vzhled na sociálních sítích stejně důležitý jako v reálném životě.
Otázkou zůstává, jak dlouho tento trend vydrží. Zatím však neukazuje žádné známky oslabování a kadeřnické salony po celém světě se připravují na další vlnu mladých klientů s mobilem v ruce a jasnou představou o tom, jak mají vypadat.
Zdroje článku: dobrenoviny.sk, marieclaire.com, realsimple.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková