Matka odjela s dcerou na dovolenou na Krétu. Ráno ji našla mrtvou v hotelovém pokojiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Matka odjela s dcerou na dovolenou na Krétu. Ráno ji našla mrtvou v hotelovém pokoji
Září ještě zdaleka neřeklo poslední slovo. Po přechodném ochlazení se má počasí v Česku znovu výrazně...
Nedělní program České televize dostává 20. září nezvyklou podobu. ČT24 na dvě hodiny opustí běžný...
Místo poklidného dopoledne u moře sledovali turisté na Krétě scénu, kterou by spíše čekali ve vojenském...
Dovolená na Krétě skončila tragicky pro 60letého turistu z Velké Británie. Muže ve čtvrtek vytáhli bez...
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