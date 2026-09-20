Dcera Neumannové fandila Lehečkovi v Davis Cupu jako o život. Po výhře nad Sheltonem přišel vášnivý polibek před tribunou

Pátek 18. září 2026, O2 arena, přes třináct tisíc lidí. Jakub Menšík právě prohrál úvodní singl s Learnerem Tienem 2:6, 4:6 a Česko šlo do manka. Pak přišel na kurt Lehečka, a za hodinu a půl bylo všechno jinak. Americkou jedničku Bena Sheltona, s nímž předtím třikrát v řadě prohrál, rozebral 6:4, 6:4, ani jednou nepřišel o vlastní podání a dvakrát soupeře brejknul. Bezprostředně po posledním míčku zamířil k tribuně, kde ho čekala přítelkyně Lucie Neumannová s gratulací, kterou nebylo možné přehlédnout.
Zápas, který smazal deficit
Menšíkova porážka poslala halou nervózní vlnu. Lehečka ale po zápase tvrdil, že si do hlavy nepustil myšlenku, že musí něco dorovnávat. „Nešel jsem na kurt si to užít, šel jsem vyhrát,“ řekl na tiskové konferenci. A přesně tak to vypadalo: kontrolovaný tenis bez zbytečných chyb, servis, který Shelton celý zápas nedokázal prolomit, a dva chirurgické brejky ve správný moment.
Pikantní je, že ještě loni Lehečka se Sheltonem neuhrál ani set. Sám připomněl paralelu s Taylorem Fritzem, kterého rovněž zlomil až v daviscupovém dresu. Reprezentační zápasy mu zjevně sedí víc než běžný turnajový provoz.
Návrat do O2 areny po třinácti letech
Davis Cup se do pražské O2 areny vrátil poprvé od roku 2013. Volba haly nebyla náhodná: kapacita, symbolika i fakt, že český tým v této aréně dosud nikdy neprohrál. Tomáš Berdych mluvil o „tenisovém svátku“, Lehečka o splněném dětském snu.
Současná generace, Lehečka a Menšík, přitom O2 arenu jako hráči na kurtu zažila vůbec poprvé. Dosud ji znali jen z hlediště nebo z televize. „Není lepší místo pro výhru,“ řekl Lehečka po zápase. Atmosféra třinácti tisíc fanoušků mu podle vlastních slov dodala energii, kterou by jinde nenašel.
Kdo je Lucie Neumannová
Dcera olympijské šampionky Kateřiny Neumannové, ale dávno ne jen „dcera slavné mámy“. Třiadvacetiletá atletka s více než 160 tisíci sledujícími na Instagramu, kde kombinuje sport, módu a zákulisí života po boku české tenisové jedničky. V rozhovoru pro Marianne mluví o outfitech na Wimbledon i Queen’s, v pořadu Snídaně s Novou zase prozradila, že Lehečka je „typ, kterého živí sport, mobil nepotřebuje a sítě dělat nemusí.“ Ona je tedy ta viditelná polovina páru na sociálních sítích, on na kurtu.
Nejde přitom o jednorázovou návštěvu. Neumannová byla na tribuně při Lehečkově finále v Miami letos v březnu, pravidelně se objevuje na jeho velkých zápasech a páteční polibek v O2 areně byl jen nejexponovanější z řady podobných momentů, tentokrát před třinácti tisíci svědky a objektivy celé české sportovní žurnalistiky.
Co musí Česko zvládnout v sobotu
Stav duelu je po pátku 1:1. Formát kvalifikace je na tři vítězné body z pěti zápasů. V sobotu od 14:00 začíná čtyřhra, po ní mohou následovat až dva singly. Česko potřebuje vyhrát dvě ze tří partií, pak míří do Final 8 v Boloni, kde se od 24. do 29. listopadu rozhodne o daviscupovém šampionovi. Prohra znamená návrat do prvního kvalifikačního kola v roce 2027.
Páteční obraz dne ale zůstane v paměti bez ohledu na sobotní výsledek: plná O2 arena, Lehečka s první výhrou nad Sheltonem v kariéře a polibek u kurtu, který celou euforii uzavřel do jednoho snímku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta