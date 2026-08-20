Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Házení jogurtů na kamaráda. Tupá zábava mladého Turka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Filip Turek zřejmě dokázal za svých mladých let spousty věcí, nad kterými zůstává rozum stát. Nejen, že závodil s malými dětmi a o jeho rasově podbarvených poznámkách se mluvilo takřka všude. Filip třeba také házel se svým kamarádem jogurty na druhého kamaráda. Toto video se objevilo na sociální síti a poukazuje na fakt, že se Turek na svou slovutnou politickou kariéru připravoval hodně dopředu.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek /Meta
Reklama
Další články z Epeníze
Infantilní video s opicemi. Nemístná legrace z politiků
Infantilní video s opicemi. Nemístná legrace z politiků
Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl
Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl

Představa, že podpora Donalda Trumpa automaticky zajišťuje republikánskou nominaci, definitivně bere za...

Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce
Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce

Lidí žijících v blízkosti Heřmanické haldy je mi upřímně líto. Pohybovat se každý den v tomto prostředí...

Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví
Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví

Donald Trump už roky přesvědčuje Ameriku, že hlasování poštou je synonymem pro masivní podvody a...

Limity umělé inteligence: Dává lidem falešný pocit odbornosti?
Limity umělé inteligence: Dává lidem falešný pocit odbornosti?

Umělá inteligence zvládá během pár sekund sestavit právní argumentaci nebo vykreslit fotorealistický...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.