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Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl

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Představa, že podpora Donalda Trumpa automaticky zajišťuje republikánskou nominaci, definitivně bere za své. Úterní primárky vynesly prezidentovi hned tři tvrdé porážky v řadě, a to včetně jeho domovské Floridy. Místo sebereflexe ovšem z Bílého domu znovu zní jen křečovité popírání reality a vytrubování neexistujících triumfů.
Trump

Trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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