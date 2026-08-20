Vytýkací dopis: Kdy je jen varováním a kdy už otevírá dveře k výpovědi

Reklama
4 min
Vytýkací dopis: Kdy je jen varováním a kdy už otevírá dveře k výpovědiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vytýkací dopis patří k nejcitlivějším pracovněprávním nástrojům. Pro zaměstnance znamená jasný signál, že je něco špatně, pro zaměstnavatele zase právní podmínku, bez níž může být hrozící výpověď neplatná. Přestože ho zákoník práce pod tímto názvem nezná, jeho obsah i forma rozhodují o tom, zda zaměstnavatel případnou výpověď skutečně „ustojí“.
Smlouva
Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Reklama
Házení jogurtů na kamaráda. Tupá zábava mladého Turka
Filip Turek zřejmě dokázal za svých mladých let spousty věcí, nad kterými zůstává rozum stát. Nejen, že...
Zlaté razítko vybledlo: Trump schytal na Floridě a ve Wyomingu trojitý debakl
Představa, že podpora Donalda Trumpa automaticky zajišťuje republikánskou nominaci, definitivně bere za...
Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce
Lidí žijících v blízkosti Heřmanické haldy je mi upřímně líto. Pohybovat se každý den v tomto prostředí...
Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví
Donald Trump už roky přesvědčuje Ameriku, že hlasování poštou je synonymem pro masivní podvody a...
Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
Po aktualizaci je baterie vybitá ze 100 na 0 do 6 hodin. Nejdražší Samsungy sžírá chyba aplikace, kterou na 99 % máte
Mobify.cz
dnes, 19:54
4 min
Letní láska, nebo zneužití moci? Berenika Kohoutová míří novou písní na citlivé téma
Žena.cz
dnes, 19:40
Prajzská: Tam, kde se mluví ponašemu
Svět cestovatele
dnes, 19:38
3 min
Oliver Kahn reagoval na Musialovy dva kolapsy za čtyři dny: Neriskuj zdraví, dej si pauzu, budoucnost ti poděkuje
SportyŽivě
dnes, 19:29
4 min
Manželka Tomáše Rosického ve 45 letech vsází na kolo a elegantní šaty. Focení plavek už podle ní patří mladším
SportyŽivě
dnes, 19:26
3 min
Reklama
Podezřelého z útoku na Nord Stream zatkli v Pule při natáčení filmu o výbuchu plynovodů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:18
Řecko čeká další extrémní vlna veder. V oblíbených oblastech mohou teploty vystoupat ke 40 stupňům
Trendy svět
dnes, 18:56
3 min
Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthewa Perryho
Aplausin.cz
dnes, 18:56
3 min
Na Rhodosu prudce přibylo lidí se střevními problémy. Na pohotovost jich přichází desítky denně
Trendy svět
dnes, 18:56
3 min
Bouřka zastavila provoz na letišti ve Vídni. Cestující po přistání zůstali uvězněni v letadlech
Trendy svět
dnes, 18:55
2 min
Reklama
Premier League začíná v nezvyklém chaosu: devět klubů změnilo trenéra. Lukáč přesto označuje Arsenal za favorita
SportyŽivě
dnes, 18:55
4 min
Cadillac v ohrožení? Majitel TWG je vyšetřován federálními úřady
SvětFormule.cz
dnes, 18:52
1 min
Plzeň má zpět brankáře Baiera. Po operaci se rozchytává ve třetí lize, smlouvu má do roku 2029
SportyŽivě
dnes, 18:49
3 min
Poklad z lékárničky: Heřmánek na bříško i kůži
Plné zdraví
dnes, 18:47
2 min
Oblíbenou část Itálie zasáhly prudké bouře. Za hodinu napršelo přes 100 mm, zastavily se i vlaky
Trendy svět
dnes, 18:47
2 min
Reklama
Za debut v UFC inkasoval Čepo 283 tisíc Kč. Daně, trenéři a manažeři si vezmou víc než polovinu odměny
SportyŽivě
dnes, 18:42
3 min
Microsoft poprvé otevřel dveře úhlavnímu rivalovi. Klíčová aplikace má nové možnosti, které oceníte
Mobify.cz
dnes, 18:41
3 min
Slovensko zasáhly prudké bouřky. Bratislavu zaplavila voda, stromy padaly na auta
Trendy svět
dnes, 18:34
4 min
ANO na jihu: Pískot i skandování estébák. Babiš mluvil o „dvou miliardách v p*deli“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:31
Česnek v mrazáku ztrácí chuť. Tenhle starý trik ho udrží čerstvý celý rok
adbz.cz
dnes, 18:30
2 min
Reklama
Po bouřkách na jihu Moravy je bez elektřiny zhruba 4500 odběrných míst
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:27
Špekové knedlíky: Tradiční recept na vláčné a poctivé knedlíky, které chutnají nejlépe s kysaným zelím a omáčkou
Cooky.cz
dnes, 18:25
4 min
Toronto Maple Leafs čeká na Stanley Cup od roku 1967. Jak může hokejová velmoc tak dlouho nevyhrát
Vše o sportu
dnes, 18:04
7 min
Rašelinový pavilon v Karlových Varech kraj zachrání, hledá pro něj využití
Karlovarská Drbna
dnes, 18:00
1 min
Béčko Sparty se po ztrátě opor propadá ke dnu třetí ligy. Ze dvou zápasů vytěžilo jediný bod, mládež nestíhá
SportyŽivě
dnes, 17:52
3 min
Reklama
Tak se konečně dočkal i Linux. ChatGPT dostal vlastní plnohodnotnou aplikaci
Mobify.cz
dnes, 17:47
4 min
CZ Bělehrad - Plzeň 3:0. Strašidelný chaos v obraně Viktorie, tohle hrozí debaklem
Aktuálně.cz - Sport
Živě
dnes, 17:45
Requiem pro panenku: Děj vznikl podle romské chovanky z ústavu. Ta si po amnestii změnila pohlaví a vzala si život
V Telce
dnes, 17:44
3 min
FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť
Jihlavská Drbna
dnes, 17:42
1 min
Newcastle přišel o kapitána i opory a angažoval trenéra ze Saúdské Arábie. Horníček má chytat za tým bojující proti sestupu
SportyŽivě
dnes, 17:36
4 min
Reklama
Jiří Paroubek slaví 74. narozeniny a užívá si třetí manželství s o 24 let mladší političkou
ReadZone
dnes, 17:35
2 min
Rambo III: Stallone nesnesl vyšší protivníky, dostal vlastní tryskáč a od smrti na place ho dělily milimetry
V Telce
dnes, 17:30
4 min
Varování meteorologů: Liberecko čekají další bouřky, přívalový déšť i kroupy
Liberecká Drbna
dnes, 17:30
1 min
TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka
Hanácká Drbna
dnes, 17:28
2 min
Muž si v Brně odskočil pro balíček. Zloděj mu mezitím odjel s dodávkou
Brněnská Drbna
dnes, 17:25
1 min
Reklama
Karviná má mistra světa. Filip Kempný přivezl z Liverpoolu pět zlatých medailí
Ostravská Drbna
dnes, 17:15
1 min
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš
Trade-off
dnes, 17:13
1 min
Český objev ohromil další parádou. Belgického giganta přiblížil Evropské lize
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:11
„Nestojí ani za komentář.“ Kimova sestra odpálkovala vstřícného Trumpa
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:08
Tuto drobnost měli doma jen lepší lidé. Dnes ji sběratelé vykupují kolem 200 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
2 min
Reklama
Reklama
Podezřelého z útoku na Nord Stream zatkli v Pule při natáčení filmu o výbuchu plynovodů
ANO na jihu: Pískot i skandování estébák. Babiš mluvil o „dvou miliardách v p*deli“
Mrazivý příběh romského šampiona vtáhl Slováky. Po úžasném restartu je zase ve vězení
Lela ukázala, jak si s dětmi užívá Turecko: Klidné záběry zároveň působí jako vzkaz Karlosovi
Ruská rolnice porodila 69 dětí. Těhotná byla celých čtyřicet let
Reklama
Reklama