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Vytýkací dopis: Kdy je jen varováním a kdy už otevírá dveře k výpovědi

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Dennívýzva
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Vytýkací dopis patří k nejcitlivějším pracovněprávním nástrojům. Pro zaměstnance znamená jasný signál, že je něco špatně, pro zaměstnavatele zase právní podmínku, bez níž může být hrozící výpověď neplatná. Přestože ho zákoník práce pod tímto názvem nezná, jeho obsah i forma rozhodují o tom, zda zaměstnavatel případnou výpověď skutečně „ustojí“.
Smlouva

Smlouva

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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