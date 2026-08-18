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Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví

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Donald Trump už roky přesvědčuje Ameriku, že hlasování poštou je synonymem pro masivní podvody a zkorumpovaný systém. Když jde ale o jeho vlastní pohodlí, veškeré zásady jdou okamžitě stranou a prezident bez mrknutí oka sám hodí svůj hlas do poštovní schránky.
trump

trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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