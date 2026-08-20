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Infantilní video s opicemi. Nemístná legrace z politiků

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Dennívýzva
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Je až k nevíře, co všechno lidé dokážou na sociálních sítích vymyslet. Naposledy jsem se díval na video s pářícími se opicemi. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, nicméně komentář k němu už byl tak trochu jiný. Pocházel z politického spektra. Autor videa se snažil o satiru, která už si v našem prostředí tak nějak nenachází své místo. Doby České sody jsou už prostě dávno pryč. Dnes aby se člověk bál, že ho i za trochu legrace zažalují. Video, které se ale objevilo, jež už ale tak trochu přes čáru.
Výstup politiků na Lysou horu

Výstup politiků na Lysou horu

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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