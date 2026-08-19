Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Lidé u Heřmanické haldy prý nalákali Babiše do hospody, novináři to vystříhali a dělali z něj pitomce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidí žijících v blízkosti Heřmanické haldy je mi upřímně líto. Pohybovat se každý den v tomto prostředí není vůbec jednoduché. Velmi dobře si pamatuji, jak sem v květnu přijel premiér České republiky Andrej Babiš, který si v místní restauraci vzal slovo a čekal na otázky lidí z okolí haldy. Předem řekl, že se ho samotného, Karla Havlíčka a Aleše Juchelky lidé mohou ptát na všechno, na co chtějí. Kromě haldy. Už tehdy jsem nechápal, jak může takto jednat premiér naší země. Nyní se k těmto lidem vrátil i na tiskové konferenci vlády. Video kolující sociálními sítěmi hovoří jasně a prohlédnout si ho můžete sami.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
Reklama
Další články z Epeníze
Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví
Korespondenční hlasování jako podvod, ale jen pro ostatní: Další Trumpovo pokrytectví
Limity umělé inteligence: Dává lidem falešný pocit odbornosti?
Limity umělé inteligence: Dává lidem falešný pocit odbornosti?

Umělá inteligence zvládá během pár sekund sestavit právní argumentaci nebo vykreslit fotorealistický...

Babišiáš? Pitvoření se premiéra v dešti si nezasloužíme
Babišiáš? Pitvoření se premiéra v dešti si nezasloužíme

Je jasné, že politici musí být vidět. Premiér naší země Andrej Babiš a jeho PR tým si to jednoznačně...

Světe, div se! Petr Fiala chválil současnou vládu
Světe, div se! Petr Fiala chválil současnou vládu

Bývalý premiér České republiky Petr Fiala se nyní drží relativně v ústraní a snaží se občas komentovat...

Drsná srážka s realitou: Zarytý Trumpův volič procitl, když imigrační mašinérie sebrala i jeho ženu
Drsná srážka s realitou: Zarytý Trumpův volič procitl, když imigrační mašinérie sebrala i jeho ženu

Chtěl tvrdou ruku na kriminálníky, ale místo toho zažívá absolutní noční můru. Zarytý fanoušek Donalda...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.