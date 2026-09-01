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Dvě ženy měly v Chebu okrást muže o téměř 350 tisíc korun

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Dennívýzva
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Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou žen ve věku 20 a 42 let, které obvinili z přečinu krádeže. Podle policie měly společně několikrát okrást pětašedesátiletého muže, kterého mladší z nich navštěvovala v jeho bytě.
Dvě ženy měly v Chebu okrást muže o téměř 350 tisíc korun

Dvě ženy měly v Chebu okrást muže o téměř 350 tisíc korun

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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