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Zámek a hrad Bečov měl dnes dvojnásobek návštěvníků, využili vstupu zdarma

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Státní zámek a hrad Bečov navštívilo dnes zhruba čtrnáct set návštěvníků, je to asi dvojnásobek běžné návštěvnosti v tento den. Využili nabídky Národního památkového ústavu (NPÚ) podívat se na památky zdarma.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: NPÚ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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