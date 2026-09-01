V Karlových Varech začíná studium nových budoucích sklářů a keramiků

Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium pěti budoucích sklářů a pěti keramiků finančně podpoří. S praxí a odbornou výukou pomohou novorolská porcelánka Thun 1794 a karlovarská sklárna Moser, kde mohou studenti po vyučení nalézt uplatnění.
Podle generálního ředitele Moseru Martina Dvořáka byl o nově otevřený sklářský obor zájem. "Měli jsme opravdu extrémně krátkou dobu na to, abychom mohli odpromovat tu možnost se přihlásit. Dělali jsme dny otevřených dveří, dělali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce. Podařilo se nám na obor sklář nalákat 23 zájemců," řekl.
Uchazeči prošli přijímacím řízením formou krátkého pohovoru z češtiny a chemie, a ke studiu bylo vybráno pět z nich. "Všichni jsou z Karlovarského kraje, čtyři chlapci a jedno děvče. Oni sami se v průběhu učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k profesi brusiče a respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat sklo, nebo spíš půjdou do profese samotného skláře, chcete-li foukače," dodal Dvořák.
Sklárna Moser podle něj zajistí žákům potřebné technologické zázemí pro odborný výcvik. Od roku 2029 bude každoročně nabízet uzavření pracovního poměru nejméně deseti absolventům. Sklárna v nejbližších letech očekává odchod zhruba čtyř desítek zaměstnanců v důchodovém věku.
SUPŠ, jejíž provoz je od loňského října omezen rekonstrukcí části budov, které nebyly pro havarijní stav od roku 2017 využívány, otevřela oba učňovské obory opětovně po čtyřech letech. Tehdy byly zrušeny z kapacitních důvodů. Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Čmokové chod každého z obou oborů finančně podpoří Karlovarský kraj zhruba 500 tisíci korunami na jeden školní rok, řekla. Otevření oborů dojednaly kraj, sklárna a porcelánka se školou letos v lednu. Uzávěrka podání přihlášek pro zájemce byla 20. února.
Nyní na škole s kapacitou 370 žáků studuje v sedmi maturitních oborech zhruba 360 studentů. Škola nabízí i maturitní obory pro designéry v keramice a ve skle, které vyučuje nepřetržitě od roku 1956. Nová budova má mít podle projektu kapacitu 650 studentů. Její dokončení je v plánu v roce 2028.
Kraj aktuálně také vybírá nové vedení školy, jelikož bývalé ředitelce skončilo funkční období. "V rámci prvního kola konkurzního řízení zatím nebyl žádný uchazeč vybrán. Dočasně byla zastupující ředitelkou jmenována Terezie Petrovičová ze sokolovské živnostenské školy," řekla mluvčí. Zhruba od poloviny srpna navíc Karlovarský kraj řeší odstoupení od smlouvy a ukončení spolupráce se zhotovitelem opravy a dostavby budovy SUPŠ. Tu čeká zakonzervování do doby, než se kraj na pokračování zakázky za zhruba 1,5 miliardy korun domluví s dalším zájemcem přihlášeným do výběrového řízení. Evropská dotační podpora činí 1,17 miliardy korun.
V Karlovarském kraji dnes nastupuje do prvního ročníku studia na středních školách, učilištích a gymnáziích všech zřizovatelů okolo 3630 dětí. Přesná čísla bude kraj podle Čmokové znát až v závěru září. "U žádného z oborů se letos nestalo, že by nebyl pro nezájem žáků otevřen. Tradičně největší zájem byl o obory Gymnázium, Obchodní akademie, Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo Informační technologie a Strojírenství. Z učebních oborů byl velký zájem tradičně o obory Mechanik - opravář motorových vozidel nebo Opravář zemědělských strojů," uzavřela mluvčí s tím, že kapacity škol jsou obecně v kraji dostačující, jelikož se již začala projevovat demografická křivka a studentů je méně než v předchozích letech.