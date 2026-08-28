FOTO: Aš po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Aš po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnu
Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606 u Kynšperku...
V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s...
Dnes před půl jednou v noci vyjížděli hasiči k požáru výškové budovy v Chodově. Požár vznikl v suterénu a...
Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku,...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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