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E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

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Dva roky poté, co vyšla známá Draghiho zpráva o nedobré kondici a zaostávání Evropské unie a kdy Evropská komise v reakci na to slíbila významné odbourání regulací a byrokracie ("drastické snížení regulatorní a administrativní zátěže firem" nejméně o 25 procent), nastal pravý opak. Nové nařízení EU 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR) zavádí zejména
E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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