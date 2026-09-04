E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

Dva roky poté, co vyšla známá Draghiho zpráva o nedobré kondici a zaostávání Evropské unie a kdy Evropská komise v reakci na to slíbila významné odbourání regulací a byrokracie ("drastické snížení regulatorní a administrativní zátěže firem" nejméně o 25 procent), nastal pravý opak. Nové nařízení EU 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR) zavádí zejména pro e-shopy nové evidence, kontroly, dokumentaci, registrace a reporting. To může být problém zejména pro malé online obchody. Podle nového nařízení u e-commerce, přepravních a skupinových obalů bude maximální podíl prázdného prostoru 50 procent. Do "prázdného prostoru" se přitom počítají i výplně - bublinková fólie, vzduchové polštářky, papírová výplň, polystyren atd. Povinnost má nastoupit nejdříve 1. ledna 2030. Obal bude muset být minimalizovaný a recyklovatelný. Plastové obaly budou muset obsahovat recyklát a novinkou bude rovněž jednotné značení obalů.
PPWR tak nutí české e-shopy především přestavět balicí logistiku. Budou muset používat přiměřeně velké obaly, omezovat výplňový materiál, nakupovat obaly splňující nové požadavky na recyklovatelnost a u plastů recyklovaný obsah, přizpůsobit se novému značení. Na online obchody současně dopadnou nové povinnosti: e-shop v roli distributora musí před uvedením obalu na trh ověřovat mimo jiné, zda je příslušný producent registrován v registru výrobců, zda má obal požadované značení a zda výrobce/dovozce splnil své identifikační povinnosti. Výrobce musí provést posouzení shody, vytvořit technickou dokumentaci a vypracovat EU prohlášení o shodě.
Nařízení také zavádí v každém členském státě registr producentů obalů. Producent obalů (ten, který je první uvede na trh konkrétního členského státu, tedy i e-shop; EPR - Extended Producer Responsibility, rozšířená odpovědnost výrobce) musí být registrován a poskytovat údaje o sobě, používaných obalech a způsobu plnění rozšířené odpovědnosti výrobce. E-shopy rovněž budou muset prokázat, že obal splňuje nové fyzické parametry. Nestačí tak jen používat menší krabici. Firma musí být schopna prokázat splnění požadavků na minimalizaci obalu, recyklovatelnost, obsah recyklátu, případně opakované použití.
Pokud tak nějaký český e-shop prodává do zahraničí, měl by se v příslušné zemi registrovat a zaplatit sběr a registraci obalů plus ustanovit zástupce. To může při zasílání do celé EU vyjít minimálně na vyšší tisíce eur. Nová regulace tak zvýhodňuje velké hráče, kteří mají oproti menším firmám více prostředků a personálních kapacit pro splnění nových byrokratických požadavků. Zasílání do zahraničí, zejména na Slovensko, se týká nemalé části českých e-shopů.
"Nové nařízení přineslo pro e-shopy samotné největší změny v oblasti vedení dokumentace k obalům a právě naznačenou povinnost registrovat se do EPR systémů ve státech EU, do kterých obchodníci dodávají. To je v současné době vnímáno ze strany menších internetových obchodů jako nepříjemná bariéra, protože na rozdíl například od výběru DPH neexistuje jednotné evropské místo, kde by se prodejci mohli registrovat. Přináší to také poplatky navíc, které prodej do zahraničí prodražují," uvedl pro Borovan.cz Jan Vetyška, výkonný ředitel oborové Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
Podle něj je nejproblematičtější částí nového nařízení právě zmíněná povinnost registrovat se do EPR systémů po Evropě. Z pohledu APEK by spíše dával smysl jeden portál, přes který by registrace v rámci EU bylo možné provést. "Rozumíme, že obaly a odpady z nich jsou důležité téma. Nemyslíme si ale současně, že je třeba neustále zvyšovat administrativní zátěž nejen e-commerce obchodníků. Další problém vnímáme v tom, že samotné nařízení bude teprve doplňováno dalšími akty a není tak zcela jasné, na co konkrétně se do budoucna připravovat. Velkým tématem pak je, zda se podaří alespoň v tomto případě zvýšit vymahatelnost povinností i na prodejcích ze třetích zemí mimo EU. Tyto subjekty i dosud víceméně ignorovaly EPR systémy a bude zajímavé sledovat, jak se postaví k novému nařízení," doplnil Vetyška.
Rozhovor s Dominikem Píchalem (foto dole), zakladatelem, CEO a majoritním vlastníkem specializovaného e-shopu Grizly.cz s ořechy, sušeným ovocem, zdravými potravinami, přírodní kosmetikou a dalším zbožím. Ten působí kromě Česka ještě v šesti evropských zemích (Slovensko, Německo, Polsko atd.).
B: Jak nařízení dopadá na Grizly? Omezujete zasílání do evropských zemí?
P: Kvůli PPWR zásilky do žádné evropské země neomezujeme a ani to neplánujeme. Zahraniční expanze pro nás zůstává důležitou součástí strategie a bude to znamenat vyšší administrativní, datovou a finanční náročnost. Firma musí v každé zemi správně evidovat množství obalů, řešit registraci, reporting, poplatky a místního pověřeného zástupce.
B: Jak nařízení hodnotíte a které části považujete za nejproblematičtější?
P: Základní směr podporujeme a věřím ze většinu již nyní dodržujeme. Omezení zbytečných obalů, lepší recyklovatelnost a méně prázdného prostoru v zásilkách dávají ekologický i ekonomický smysl obzvlášť v dnešní e-commerce době. Problém vidíme v rozdílu mezi evropskou harmonizací a praktickou realizací. Technická pravidla se sjednocují, ale registrace, reporting a poplatky se nadále řeší v jednotlivých státech. Z jednoho balíku zaslaného přes hranice se tak snadno stane několik různých administrativních projektů. Obzvlášť ustanovení v každé zemi místního správce.
Navíc celá oblast obalu v potravinářství je velice komplexní a každá změna trvá velmi dlouho. U potravin je navíc nutné hledat rovnováhu mezi recyklovatelností a ochranou výrobku. Obal na ořechy nebo sušené ovoce musí chránit před vlhkostí a kyslíkem a zachovat bezpečnost i trvanlivost. Pokud by se posuzovala pouze hmotnost nebo struktura obalu bez zohlednění potravinové bezpečnosti a rizika plýtvání, mohl by být výsledný ekologický efekt opačný a my bychom pak posílali drahé ořechy v obyčejných, možná eko sáčcích ale zákazník by je mohl po 14 dnech vyhodit - obzvlášť u nás, kde prodáváme hlavně větší balení a "zásoby".
B: Přijali jste v souvislosti s PPWR nějaká opatření v logistice, balení nebo evropské expanzi?
P: Soustředíme se na přesnější evidenci obalových toků podle jednotlivých trhů, dokumentaci od dodavatelů a posuzování recyklovatelnosti a potravinové bezpečnosti u nových obalů privátní značky. V logistice průběžně optimalizujeme velikosti přepravních kartonů a množství výplňového materiálu, abychom nepřepravovali zbytečně vzduch, ale současně nezvýšili poškození zboží doposud primárně z nákladových důvodů, které ale jdou ruku v ruce s ekologií.