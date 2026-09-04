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Jelcin chtěl Rusko rozdělit na 7 republik. Plán, který mohl vymazat celou zemi z mapy, sám o 3 roky později pohřbil

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Boris Jelcin v lednu 1990 veřejně navrhl rozdělit Rusko na sedm velkých republik. Tutéž myšlenku v listopadu 1993 vlastnoručně zlikvidoval prezidentským ukazem.
Jelcin a Putin

Jelcin a Putin

Zdroj: Kancelář prezidenta Ruské federace / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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