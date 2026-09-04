Sabalenková nastoupila na US Open se šperky za 10 milionů. Osaková ji přebila outfitem, který vyrobili za 30 hodin

Poslední srpnový den roku 2026 se na Arthur Ashe Stadium odehrály dva vstupy, které nemají s tenisem skoro nic společného, a přitom definovaly celý turnaj ještě dřív, než se rozehrál první míč. Aryna Sabalenková prošla tunelem s náhrdelníkem, náramkem a náušnicemi, v nichž se lesklo přes 127 karátů barevných drahokamů. Naomi Ósaka dorazila v tylových šatech posetých novinovými výstřižky z vlastní kariéry, které vznikly za necelých třicet hodin. Dvě strategie, dvě cenovky, dva úplně jiné signály. A protože US Open v posledních dvou sezonách funguje jako módní platforma stejně silně jako sportovní grandslam, stojí za to obě rozebrat a oddělit, co patří k letošku a co k loňsku.
Sabalenková a 127 karátů inspirovaných New Yorkem
Šperky pro letošní US Open připravila newyorská klenotnická firma Material Good, se kterou Sabalenková spolupracuje dlouhodobě. Podle JCK sestává sada ze tří kusů v 18karátovém žlutém zlatě:
- Náhrdelník – 83,20 karátu, mix safírů, turmalínů, granátů, zirkonů, spinelu, chrysoberylu a tanzanitu.
- Náramek – 28,36 karátu ve stejné barevné škále.
- Náušnice – 15,58 karátu, motiv newyorské siluety.
Celkem 127,14 karátu. Oficiální cenu Material Good nezveřejnil; mediálně kolující odhad kolem 400 000 dolarů by při srpnovém kurzu ČNB 20,80 Kč/USD odpovídal zhruba 8,3 milionu korun. Titulkových „10 milionů“ je tedy spíš zaokrouhlení nahoru než přesný přepočet, ale i ta konzervativnější cifra je na tenisový nástup mimořádná.
Důležitější než cenovka je systém. Sabalenková si pro každý grandslam nechává vyrobit unikátní sadu, která odkazuje na místo konání. Na Wimbledonu to byly smaragdy jako symbol trávy: náhrdelník Aryna Axis s 10 srdcovitými smaragdy o 17,76 karátu a 41 hnědými oválovými diamanty. Na Roland Garros granáty připomínající antuku. V Melbourne pobřežní paleta. Číslo osm, které prostupovalo loňskou kolekcí pro US Open 2025 (diamantový choker, přívěsek s 10,72karátovým růžovo-oranžovým turmalínem a odnímatelné diamantové náušnice), odkazovalo na její osmou účast na turnaji. Letos přišel New York.
Kdo by chtěl vlastnit kousek z téhle linie: Material Good prodává vybrané kusy z kolekce online, posílá i do Česka za paušální poplatek kolem 4 160 Kč. Náušnice The Large Aryna Studs stojí 16 500 dolarů (asi 343 000 Kč), Aryna Earring Jackets 17 500 dolarů (364 000 Kč). Hlavní nástupové kusy ale v retailu nejsou, u těch se zobrazuje jen „inquire“.
Ósaka, Iverson a šaty z novinových výstřižků
Naomi Ósaka zvolila úplně jinou cestu. Žádné karáty, žádné zlato. Místo toho jednorázový look od newyorské značky Who Decides War, který vznikl v podmínkách blížících se improvizaci.
Příběh začal dvěma fotografiemi. Ósaka a její stylista Law Roach poslali designérům Téle D’Amoremu a Evu Bravadovi dvě referenční fotky Allena Iversona s čelenkou. Tým měl zhruba třicet hodin na to, aby z nich vystavěl celý nástupový look. Několik dní před zkouškou přibyl ještě nápad, který outfit posunul z módního kusu do osobní kroniky: do tylové a french-terry vrstvy se všily skutečné novinové výstřižky mapující kariéru Ósaky.
Proč zrovna Iverson? Ósaka ho na oficiálním webu US Open označila za průkopníka, který dokázal spojit kulturu a sport. Přímá tenisová vazba neexistuje. Existuje ale symbolická: letošní US Open silně pracoval s newyorskou basketbalovou estetikou, Nike stavěl tenisové kity na basketbalové inspiraci a Iverson je ikonou individuality a propojení hry a stylu. Ósaka ten kód přečetla přesně.
Výsledek? Šaty, které nelze koupit, protože nikdy nebyly určeny k prodeji. Kdo chce alespoň ochutnávku ekosystému Who Decides War, najde na e-shopu značky běžnou konfekci, třeba kolaborační sukni Téla D’Amore × Jordan za 250 dolarů, tedy asi 5 200 Kč. Ale to, co měla Ósaka na sobě, byl unikát. Jednorázový vstup, jednorázový příběh.
Čtyři grandslamy, čtyři světy
Letošní look pro US Open nedává smysl izolovaně. Ósaka v sezoně 2026 proměnila každý grandslamový nástup v autorský projekt s jiným designérem a jinou kulturní referencí:
|Turnaj
|Designér
|Klíčový motiv
|Australian Open
|Robert Wun
|Exoskeletální/medúzová silueta, tyrkysově zelený zip-up
|Roland Garros
|Kevin Germanier
|Romantická síla, černá plisovaná maxi vrstva nad zlatým Nike kitem
|Wimbledon
|Hana Yagi
|Japonské ceremoniální odívání: jeřábi, sakury, vlečka, kanzaši, perly Mikimoto
|US Open
|Who Decides War
|Streetwear, tyl, novinové výstřižky, Allen Iverson
Z celé série je look pro US Open nejměstštější a kulturně nejkonkrétnější. Wimbledon byl nejjemnější. Roland Garros nejtemnější. Australian Open nejfuturističtější. Dohromady tvoří sérii, jakou v ženském tenise nikdo před Ósakou systematicky nebudoval. Nike jí k tomu prokazatelně dává mimořádně široký kreativní prostor; už v roce 2024 pro ni vyráběl unikátní denní a noční kity navržené přesně pro její hru.
Kdo vyhrál tunel
Sabalenková prodává luxus. Její šperky jsou investiční objekt, řemeslný artefakt, materiálová exhibice. Ósaka prodává kulturní moment: příběh, referenci, emoci, která funguje na jedné fotografii a jednom scrollu feedem. Obě strategie jsou legitimní. Obě vyžadují hvězdný status, sponzora ochotného investovat a hráčku, která chce vyprávět příběh i mimo kurt.
Ale na sociálních sítích a v titulcích vyhrává příběh. Vogue věnoval outfitu Ósaky celý článek s rozhovorem, česká Vogue jí dávala prostor už v roce 2024. Virální hodnotu neurčuje počet karátů, ale čitelnost kódu a síla jednoho snímku. Třicet hodin práce v ateliéru proti 127 karátům v 18karátovém zlatě. Cenovka prohrála s deadlinem.
US Open už dávno není jen tenisový turnaj. Je to přehlídkové molo s výsledkovou tabulí, a letos to obě hráčky potvrdily tak hlasitě, že se o jejich šatech mluví víc než o jejich forhendu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář