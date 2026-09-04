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Sparta zapsala na soupisku pro Evropu jedenáct posil. Plzeň překvapila víc, vyřadila hrdinu postupu přes Crvenu Zvezdu

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Sparta zapsala na evropskou soupisku všech jedenáct letních posil. Plzeň ze své vyškrtla hrdinu, který jí postup do Evropské ligy vůbec zajistil.
Sparta zapsala na soupisku pro Evropu jedenáct posil. Plzeň překvapila víc, vyřadila hrdinu postupu přes Crvenu Zvezdu

Sparta zapsala na soupisku pro Evropu jedenáct posil. Plzeň překvapila víc, vyřadila hrdinu postupu přes Crvenu Zvezdu

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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