Sparta zapsala na soupisku pro Evropu jedenáct posil. Plzeň překvapila víc, vyřadila hrdinu postupu přes Crvenu Zvezdu

Uzávěrka pro registraci hráčů na ligovou fázi Evropské ligy 2026/27 vypršela 2. září ve 23:59. Oba české kluby odevzdaly své Listy A včas, jenže přístupy zvolily diametrálně odlišné. Sparta šla cestou maximální šíře, na soupisku se vešel každý nováček, kterého v létě přivedla. Plzeň naopak sáhla k tvrdé selekci a mimo evropský seznam nechala Dávida Krčíka, slovenského stopera, který v prodloužení odvety proti Crveně Zvezdě vstřelil gól znamenající postup do ligové fáze. Hráč přitom zůstává v klubovém A-týmu. Není zraněný, není potrestaný. Prostě se nevešel.
Sparta: jedenáct nových tváří, žádný škrt
Letenský klub do ligové fáze Evropské ligy vstupuje poprvé po loňské sezoně v Konferenční lize a ambice dal najevo už skladbou letního přestupového okna. Podle sekundárního přepisu oficiální registrace, který zveřejnil iSport.cz, se na List A dostali všichni noví hráči:
- Brankář: Krisztián Hegyi
- Obránci: Tobias Guddal, Loic Mbe Soh, Ki-Jana Hoever
- Záložníci: Viktor Vitályos, Roman Macek, Sivert Mannsverk
- Útočníci / křídla: Josimar Alcócer, Matěj Jurásek, Ebrima Singhateh, Jonatan Brunes
Žádný z nováčků nemusel zůstat za čarou. Sparta si limit 25 hráčů na Listu A pohlídala a nemusela provádět bolestivou selekci. Mannsverk je sice podle dostupných informací momentálně zraněný, ale registrace ho chrání pro pozdější fáze soutěže. Nejblíž základní sestavě pro první zápas 16. září v Jerevanu proti Ararat-Armenia se zdají být Hoever, Jurásek a jeden z nové stoperské dvojice Guddal–Mbe Soh.
Plzeň: přetlak v obraně, Krčík za čarou
A teď ta překvapivější polovina příběhu. Viktoria prošla do ligové fáze po senzačním obratu proti Crveně Zvezdě, domácí odveta skončila 5:1 po prodloužení a klíčový gól dal právě Krčík. O pár týdnů později jeho jméno na evropské soupisce UEFA chybí.
Na klubovém webu Plzně přitom Krčík v soupisce A-týmu figuruje dál. Nejde tedy o odchod z klubu ani o vyřazení z kádru. Jde o sportovní rozhodnutí. Podle informací iSportu s odkazem na server inFotbal s ním trenér Radoslav Kováč aktuálně nepočítá a ještě před koncem přestupového okna byl ve hře i jeho odchod.
Plzeň má na evropském seznamu osm obránců i bez Krčíka: Vavro, Spáčil, Dweh, Prebsl, Pališčák, Paluska, Gabriel a Doski. Mimo soupisku zůstal vedle Krčíka i brankář Sebastian Boháč a na listině nefiguruje ani Jemelka. V přetlakové konkurenci stoperů prostě někdo musel ven. Že to bude autor postupového gólu, to čekal málokdo.
Co říkají pravidla UEFA
Regulace Evropské ligy 2026/27 stanovují jasný rámec. List A pojme maximálně 25 hráčů, z toho osm míst je vyhrazeno pro lokálně trénované fotbalisty; pokud je klub nemá, celkový počet se snižuje. Každý tým musí mít na Listu A minimálně dva brankáře a celkem alespoň tři.
Vedle toho existuje List B, početně neomezený, kam lze zapisovat hráče narozené 1. ledna 2005 a později s dostatečnou klubovou kontinuitou. Doplňovat ho lze průběžně, až do dne před konkrétním zápasem. List A je po uzávěrce uzavřený, s jedinou výjimkou: UEFA povoluje náhradu dlouhodobě zraněného brankáře kdykoli a během ligové fáze do 6. kola i jednoho hráče v poli při absenci nejméně 60 dní.
Pro Krčíka to znamená jedinou věc. Pokud se situace v plzeňské obraně dramaticky nezmění zraněním, do evropských zápasů v této fázi nezasáhne.
Co čeká oba kluby v Evropě
Los oběma českým zástupcům nadělil pestrou směs soupeřů. Sparta otevírá 16. září v Jerevanu a postupně narazí na Lillestrøm, Olympiacos, Bournemouth, AZ Alkmaar, Salzburg, Crystal Palace a Rennes. Dva soupeři z Premier League, řecký gigant, rakouský odchovanec talentů; šíře kádru se bude hodit.
Plzeň startuje o den později doma a v programu má Union SG, Ferencváros, Levski Sofia, Lillestrøm, Benficu, Bournemouth, Real Sociedad a Jagiellonii. Benfica a Real Sociedad jsou kalibr, kde každý chybějící stoper může bolet. A právě tam se absence Krčíka může projevit nejvíc; ne jako ztráta jednoho hráče, ale jako ztráta jedné pojistky pro moment, kdy se obrana začne tenčit.
Krčík dal gól, který Plzni otevřel dveře do Evropy. Ty dveře teď zůstávají zavřené pro něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner