ČHMÚ prozradil, kde o víkendu porostou houby: Díky této přehledné mapě odejdete s plnými košíky

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ČHMÚ prozradil, kde o víkendu porostou houby: Díky této přehledné mapě odejdete s plnými košíkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Český hydrometeorologický ústav vydal mapu pravděpodobnosti růstu hub. Kde houby rostou teď a jak je správně skladovat?
Fotografie hub v košíku
Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Public domain, houby v košíku
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Známý profesionální kuchař prozradil důvod, proč je nezbytné dát cibuli před krájením do mrazáku – celý život jste dělali fatální chybu
- Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která je oblíbená díky své výrazné chuti a snadné přípravě
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