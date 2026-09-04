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F1 kvůli vedru nařídila chladicí systémy. Pilot vestu může odmítnout – ale poveze půl kila závaží

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Piloti Formule 1 budou v Monze závodit v podmínkách, které FIA vyhodnotila jako dostatečně horké pro oficiální vyhlášení takzvaného Heat Hazard. Praktickým důsledkem je povinnost vybavit všechna auta systémem určeným k chlazení jezdce. Na první pohled to vypadá jednoduše: je vedro, pilot dostane chladicí vestu.
F1 kvůli vedru nařídila chladicí systémy. Pilot vestu může odmítnout – ale poveze půl kila závaží

F1 kvůli vedru nařídila chladicí systémy. Pilot vestu může odmítnout – ale poveze půl kila závaží

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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