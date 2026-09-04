F1 kvůli vedru nařídila chladicí systémy. Pilot vestu může odmítnout – ale poveze půl kila závaží

Jenže Formule 1 by nebyla Formule 1, kdyby se i z chlazení lidského těla nedalo během několika minut dostat k technickému předpisu o hmotnosti vozu.
Pilot totiž vestu používat nemusí. Pokud ji odmítne, systém v autě musí zůstat připravený a do kokpitu se přidá půl kilogramu balastu. FIA tím vyřešila zvláštní problém: nikoho nenutí mít na těle zařízení, které mu nevyhovuje, zároveň ale nedovolí získat odmítnutím chladicí vesty lehčí auto.
Heat Hazard má jasnou hranici
FIA může režim vyhlásit, pokud oficiální předpověď před závodním víkendem očekává při sprintu nebo Grand Prix teplotu nejméně 31 stupňů Celsia. Pro Monzu tato podmínka splněna byla.
Nejde přitom pouze o doporučení týmům, aby jezdcům nabídly studený nápoj. Technické předpisy definují skutečný Driver Cooling System a stanovují, jaký výkon musí zařízení poskytovat. Systém pracující nepřetržitě musí být například při okolní teplotě 40 °C schopný odvádět od jezdce teplo výkonem nejméně 200 wattů. Povolená média zahrnují mimo jiné vodu nebo vybrané vodné roztoky.
Část systému je napojena na speciální oblečení pilota, typicky vestu s trubicemi, kterými cirkuluje chladicí kapalina. Právě tuto část ale jezdec může odmítnout.
Proč by někdo chladicí vestu vůbec nechtěl?
Při teplotách přes třicet stupňů a v kokpitu, kde je ještě výrazně tepleji, zní dobrovolné odmítnutí chlazení trochu jako soutěž v mužské tvrdohlavosti. Piloti ale mají praktičtější důvody.
Systém přidává další vrstvu vybavení na tělo, může ovlivnit pohodlí v těsném kokpitu a některým jezdcům jednoduše nevyhovuje pocit při řízení. Oscar Piastri při předchozím použití upozorňoval také na jednu velmi nepříjemnou možnost: pokud chlazení během závodu přestane fungovat, zařízení může být horší než jízda bez něj.
FIA proto zvolila kompromis. Auto musí být pro Heat Hazard připravené, ale poslední rozhodnutí o osobním vybavení zůstává na pilotovi.
Tím ale vzniká druhý problém.
Bez závaží by se z nepohodlí stala výkonnostní výhoda
Hmotnost ve Formuli 1 není kosmetická záležitost. Týmy utrácejí obrovské prostředky za odstranění gramů a kilogramů z míst, kde je nepotřebují, protože lehčí vůz může být rychlejší a především umožňuje lépe rozmístit balast.
Kdyby jeden pilot použil kompletní chladicí výbavu a druhý ji odmítl, rozdíl v osobním vybavení by mohl vytvořit malou, ale skutečnou výhodu druhého vozu.
Předpis proto stanovuje kompenzaci 0,5 kilogramu v kokpitu.
Je to krásně formulové řešení. Pilot může říct: „Vestu nechci.“ FIA odpoví: „Dobře. Ale těch pět set gramů stejně povezeš.“
Tím se osobní preference oddělí od sportovní výhody. Nikdo nemusí volit mezi vlastním komfortem a rychlejším autem.
Kořeny pravidla vedou do Kataru
Systém nevznikl proto, že by si někdo v kanceláři FIA chtěl přidat další položku do technických pravidel. Velkým impulzem byla Grand Prix Kataru 2023, při níž kombinace extrémního horka a vlhkosti dostala několik jezdců na hranici fyzických možností.
FIA následně začala hledat způsoby, jak zabránit tomu, aby podobné podmínky znovu vytvořily zdravotní riziko. Chladicí systémy jsou jedním z výsledků tohoto procesu a před letošní sezonou prošla pravidla dalšími úpravami.
To je také důvod, proč Heat Hazard není jen meteorologická zajímavost. Po jeho vyhlášení vznikají týmům konkrétní technické povinnosti.
Monza tak nabídne malý experiment uvnitř závodu
V pátek bude zajímavé sledovat nejen časy jednotlivých pilotů, ale také to, kdo chladicí vestu skutečně použije. Jezdci mají rozdílnou toleranci horka, různé zkušenosti se systémem a každý tým může mít zařízení vyřešené trochu jinak.
Na výsledku Grand Prix pravděpodobně nerozhodne samotných půl kilogramu. Právě proto je ale celé pravidlo tak povedenou ukázkou fungování Formule 1.
FIA řeší velmi lidský problém: člověku je v autě nesnesitelné horko. Technické řešení mu pošle chladicí kapalinu do vesty. Pilot může říct, že nic takového na sobě mít nechce. A sportovní pravidla následně musí zajistit, aby z jeho osobního rozhodnutí nevznikla výhoda měřitelná na desetiny sekundy.
Výsledkem je vůz za miliony dolarů, nejmodernější závodní technologie a půlkilové závaží vložené do kokpitu proto, že se jeho řidič rozhodl raději potit.
Formule 1 někdy nepotřebuje žádnou další perličku. Stačí si pořádně přečíst pravidla.
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Zdroje: Formula 1 – What does the Italian GP Heat Hazard declaration mean and how are the drivers affected? [1], FIA – 2026 Formula 1 Regulations [2].