Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která je oblíbená díky své výrazné chuti a snadné přípravě

Před časem jsem si v obchodě vzala feferonkový salát a doma u stolu přišlo spíš zklamání. Hrášku pár kuliček, kapie jen tak do počtu, sýr skoro na hledání a pálivost někde v pozadí. Od té doby ho dělám raději sama: přidám poctivou porci sýra, dost , cibuli krátce protaženou horkým nálevem a trochu feferonek . Teprve pak to má ten známý lahůdkový šmrnc, který si člověk z pultů ještě vybaví. worcesteru
Někdo má rád víc hrášku, jiný by přidal kapii, u nás se ale stejně jako první vybere sýr. Jednu drobnost nevynechávám nikdy: obyčejnou cibuli na chvilku spařím
sladkokyselým nálevem. Přestane štípat tak zostra a v salátu nepřebije všechno kolem. S feferonkami opatrně. Stačí pár proužků navíc a z obyčejného salátu k rohlíku je najednou docela ostrá miska.
Můj tip zní: Udělejte salát už večer a nechte ho přes noc v lednici. Ráno je znatelně lepší. Olej, worcester, šťáva ze zeleniny i pálivost feferonek se mezitím pěkně spojí. Retro lahůdka z českých pultů
Feferonkový salát patří k jídlům, která si spousta lidí spojí s bufetem, lahůdkami a dobou, kdy se u podobných receptů víc držely normy. Ve starších podkladech se objevuje také pod názvem
pfeferonový salát a vychází z úpravy podle . Základ byl poměrně jasný: paprikový salát nebo sterilované papriky, kapie, feferonky, cibule, hrášek a zálivka z oleje s worcesterem. ČSN z roku 1976 Recept na poctivý retro feferonkový salát
Doba přípravy: 25 minut
Doba odležení: minimálně 3 hodiny, nejlépe přes noc
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 200 g tvrdého sýra vcelku 150 g sterilovaných kapií 120 g sterilovaných feferonek 100 g sterilovaného hrášku 100 g nakládaných cibulek 1 ks větší cibule 2 lžíce slunečnicového oleje 1 až 2 lžičky worcesterové omáčky 1 lžička cukru 2 lžíce octa 3 lžíce vody 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy retro pikantního salátu s feferonkami
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké půlměsíčky. Do malého kastrůlku nalijte ocet, vodu a přidejte cukr. Nechte krátce přejít varem, vložte cibuli a jen ji v nálevu 1 až 2 minuty prohřejte. Pak ji sceďte a dejte stranou vychladnout.
2.
Kapie nechte opravdu dobře okapat a nakrájejte je na tenké proužky. Stejně naložte i s feferonkami. Pokud máte doma ostřejší sklenici, nepřidávejte všechno hned. Část si nechte bokem a dolaďte salát až po ochutnání. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Feferonky necháme okapat a nakrájíme na proužky.
3.
Nakládané cibulky nakrájejte na kolečka nebo menší kousky. Hrášek slijte a nechte ho chvíli v sítku, ať zbytečně nenaředí zálivku.
4.
Tvrdý sýr pokrájejte na tenké nudličky nebo menší hranolky. Najemno nastrouhaný se v tomhle salátu rychle ztratí, takže ho krájím raději tak, aby byl mezi zeleninou vidět.
5. Do větší mísy dejte
kapie, feferonky, hrášek, nakládané cibulky, spařenou cibuli a sýr. Promíchejte zlehka, bez zbytečného mačkání. Sýr má zůstat v kouscích, ne se rozpadnout na drobky.
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6. V hrnečku rozmíchejte
olej, worcesterovou omáčku, sůl a pepř. Nalijte zálivku do mísy a salát promíchejte pečlivě, ale pořád opatrně, aby se ochutil celý.
7. Ochutnejte. Podle potřeby přidejte ještě trochu
worcesteru, špetku pepře nebo pár proužků feferonek. U sterilované zeleniny se vyplatí spoléhat na vlastní jazyk, protože každá sklenice bývá trochu jiná.
8. Hotový salát zakryjte a dejte do lednice nejméně na
3 hodiny. Když vydrží do druhého dne, bude ještě lepší. Podávejte vychlazený s rohlíkem, vekou nebo čerstvým chlebem. V lednici vydrží zhruba 2 dny. Tipy hospodyňky z domácí kuchyně Pro jemnější chuť dejte nejdřív jen polovinu feferonek. Zbytek můžete vmíchat až po odležení. Sýr vyberte pevnější, ne moc měkký. Bude se lépe krájet a v salátu si udrží tvar. Když je salát po rozležení sušší, pomůže ještě lžíce oleje a několik kapek worcesteru. Chcete-li chuť posunout víc k retro verzi, přidejte jednu menší sterilovanou okurku nakrájenou na tenké nudličky. Není povinná, ale dobře propojí sýr, cibuli a feferonky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková