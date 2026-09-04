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Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která je oblíbená díky své výrazné chuti a snadné přípravě

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Když jsem si nedávno koupila feferonkový salát v obchodě, zůstala jsem trochu rozpačitá. Pár kousků hrášku, kapie, sýr skoro nikde a pálivost jen na oko. Doma si ho proto dělám po svém: poctivý, se sýrem, feferonkami, lehce naloženou cibulí a trochou worcesteru, aby měl přesně ten retro charakter, který si člověk pamatuje z lahůdek.
Obrázek k receptu na Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která se vrací díky výrazné chuti a snadné přípravě

Obrázek k receptu na Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která se vrací díky výrazné chuti a snadné přípravě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která se vrací díky výrazné chuti a snadné přípravě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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